Na Wielkiej Wyspie Braila w delcie Dunaju znaleziono fragmenty, które prawdopodobnie pochodzą z obiektu powietrznego - poinformowało rumuńskie ministerstwo obrony. Wojsko bada, czy był to dron, który mógł zostać zestrzelony w czasie ataku Rosjan na Ukrainę.

Rumuński resort obrony podał w piątkowym komunikacie, że "ministerstwo wraz ze strukturami systemu obrony narodowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa prowadzi dochodzenie zgodnie z procedurami operacyjnymi". Rumuńskie media informują, że to fragmenty wojskowego drona.

"Jasny i głośny obiekt"

Odgrodzony teren

Jak podał portal digi24, wojsko udało się na miejsce i prowadzi poszukiwania w celu ustalenia pochodzenia obiektu, badane są także okoliczności, czy może to być dron związany z wojną w Ukrainie. Teren został odgrodzony przez wojsko, policję i żandarmerię.

W ubiegłym roku (począwszy od wczesnej jesieni) co najmniej czterokrotnie doszło do upadku fragmentów rosyjskich dronów na terytorium Rumunii, państwa NATO. Były to, według rumuńskich władz, drony, używane w atakach na Ukrainę, a sama Rumunia nie była celem ataku.