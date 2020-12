Trzy centroprawicowe partie utworzą rząd w Rumunii

6 grudnia wybory do rumuńskiego parlamentu wygrała Socjaldemokratyczna (PSD), która uzyskała prawie 30 proc. poparcia, jednak to nie wystarczyło do objęcia rządów. PNL uplasowała się na drugim miejscu z 25,57 proc. głosów, zaś na trzecim sojusz ugrupowań Związek Ocalenia Rumunii (USR) i Partia Wolności, Jedności i Solidarności (PLUS) - 15,5 proc. UDMR uzyskał 6 proc. głosów.