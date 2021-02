Apel o zmianę rytuału prawosławnego chrztu. Powodem śmierć dziecka

Tragedia podczas chrztu

W trakcie sakramentu sześciotygodniowy chłopiec zachłysnął się wodą i zaczął się dusić. - Zaczął krwawić z nosa. Położyłem go twarzą do ziemi, żeby woda wypłynęła, ale nie pomogło mu to - relacjonował ojciec. U dziecka doszło do zatrzymania akcji serca. Niemowlę poddano reanimacji i przewieziono do szpitala. W karetce udało się przywrócić czynności życiowe. Dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii i zostało zaintubowane, ale ostatecznie nie udało się go uratować. Sekcja zwłok wykazała, że w jego płucach znajdowała się woda - podaje "Guardian".