Premier i delegacja ministrów w Bukareszcie. "Połączyły nas trzy dodatkowe cele"

Premier: połączyły nas trzy dodatkowe cele

- To powoduje, że głos Warszawy i Bukaresztu jest dużo lepiej słyszany. To też powoduje, że jeżeli mówimy jednym głosem, to dwa plus dwa może równać się więcej niż cztery, ponieważ są tu naturalne synergie, naturalne możliwości wykorzystania naszego wzajemnego potencjału, aby nasze stanowisko było dominujące, aby przebić się z naszym stanowiskiem i to bardzo często podkreślamy - powiedział Morawiecki.