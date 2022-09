Media: Pociąg z ukraińskim zbożem wykoleił się w Rumunii. Policja nie wyklucza sabotażu

W efekcie wypadku doszło do wyrzucenia z trasy kolejowej dwóch wagonów wypełnionych kukurydzą. Pro TV twierdzi, że wysypanych zostało kilka ton ziarna tego zboża.

Z informacji przekazanej przez lokalne władze wynika, że do wypadku doszło we wsi Rapa de Jos, przez którą przejeżdżał liczący 30 wagonów pociąg towarowy udający się z ukraińskim zbożem do portu w Konstancy na południowym wschodzie Rumunii.