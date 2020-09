Książę Karol "błogosławieństwem i przekleństwem" rumuńskiej wsi. Turyści nie dają żyć miejscowym

W pogodny sobotni dzień od samego rana długi sznur pojazdów zmierza do Viscri. Hałas i kurz wydobywający się spod kół nieutwardzonej drogi daje się we znaki miejscowym. - Popatrzcie na tumany kurzu unoszące się z drogi. Nie możemy nawet otworzyć okien – skarży się reporterom BBC Irina Lascu.

Dom księcia Karola chętnie odwiedzają turyści przybywający do Vistri Ioan Bodean/Wikimedia CC BY 2.0.

Wpływ księcia stał się dla Viscri "błogosławieństwem i przekleństwem"

Przed charakterystycznym niebieskim domem, należącym do księcia, formuje się wielki parking. Każdy chce zrobić sobie zdjęcie z budowlą w tle – to tradycyjny saksoński wiejski dom z szeroką drewnianą bramą i glinianą dachówką. Część budowli datowana jest na XVIII wiek.

"Ceny domów zależą od odległości do Viscri"

- Ceny eksplodowały. To prawdziwa bańka na rynku nieruchomości. Ceny domów w okolicach zależą od odległości do Viscri – mówi Radu-Fernolend. Miejscowi, którzy wychowali się we wsi, mają trudności z zakupem domów. Kobieta uważa, że możliwość nabywania kwater przez osoby z zagranicy powinna zostać uregulowana.

"Z każdym rokiem jest tu coraz ciężej"

Cristian Radu, mąż Ursuli Radu-Fernolend, zwraca uwagę, że co weekend do miejscowości przyjeżdżają setki aut. – To szaleństwo – podkreśla. Mężczyzna stara się o urząd lokalnego burmistrza – obiecuje powstrzymanie turystów od wjeżdżania do Viscri. - Wieś da się ocalić, ale niestety nie zrobią tego sami ludzie ani fundacja. Musi to zostać rozwiązanie przez miejscową władzę – uważa Cristian Radu.