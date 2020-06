Irański sędzia wypadł z okna rumuńskiego hotelu. "Był narzędziem opresji przeciwko wolności mediów"

Śmierć w hotelu

8 czerwca Mansouri opublikował nagranie, na którym mówi, że wyjechał do Niemiec na leczenie. "Zapowiedział, że wróci do ojczyzny, by wziąć udział w procesie sądowym. Niedługo później został aresztowany przez rumuńskie służby" - podaje "New York Times".

"Był sędzią tylko z tytułu"

Mansouri słynął w Iranie z surowych wyroków przeciwko dziennikarzon. Jak podaje RSF na swojej stronie internetowej, w ciągu trzech miesięcy w 2013 roku wysłał do więzienia co najmniej 20 reporterów, zamykając ich w izolatkach i grożąc ich rodzinom. - Był sędzią tylko z tytułu, w rzeczywistości jednak był narzędziem opresji przeciwko wolności informacji i mediów w Iranie - stwierdził Reza Moini, szef irańskiego oddziału Reporterów bez Granic.

W 2011 roku Mansouri został prokuratorem w teherańskim Biurze Prokuratury do spraw Kultury i Mediów, które - jak piszą Reporterzy bez Granic - często jest używane przez irańskie władze do prześladowania dziennikarzy.

"Zaprzeczenie sprawiedliowości"

Sekretarz generlany organizacji Reporterzy bez Granic Christophe Deloire stwierdził w piątek, że nagła śmierć Mansouriego, którego oskarżano o tortury, arbitralne aresztowania i prześladowania była "zaprzeczeniem sprawiedliwości". "To szokujące, że niemieckie i rumuńskie władze nie aresztoway go natychmiast w odpowiedzi na wniosek RSF, zgodnie ze swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami. Najgorszego można było uniknąć, a sprawiedliwość mogła zostać wymierzona" - dodał.

Organizacja wezwała do przeprowadzenia transparentnego i rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci Irańczyka. RSF nie wyklucza, że mógł on paść ofiarą zabójstwa. - Islamska Republika miałaby motywację, by go zabić, podobnie jak jego współoskarżeni z uwagi na to, co wiedział - zaznaczył Reza Moni.