BBC o dowodach prokuratury przeciwko braciom Tate. Mieli grozić kobietom i zmuszać je do seksu

Według tej relacji prokuratura ustaliła, że dostęp kobiet do pieniędzy pochodzących z przeznaczonej dla dorosłych platformy OnlyFans miała kontrolować jedna z dwóch obywatelek Rumunii oskarżanych o współpracę z braćmi. Według śledczych miała ona co miesiąc wypłacać kobietom niewielki procent zysku grupy, bez podawania im całkowitej kwoty, jaką zarobiono na udostępnianych tam filmach i zdjęciach z ich udziałem. Ofiary miały zeznać, że stosowała wobec nich fizyczną i werbalną przemoc. W dokumentach prokuratury wspomniano o wiadomościach z groźbami takimi jak "będziesz miała wybite zęby" czy "skończysz w kostnicy".

BBC podaje, że prokuratura zabezpieczyła również treść kilku wiadomości głosowych, jakie Tristan Tate wysłał kobiecie. W jednej z nich miał kazać jej, by ograniczyła dostęp wykorzystywanych kobiet do OnlyFans. "Nie chcę, żeby miały hasła, nie chcę, by miały cokolwiek. Nie chcę nawet, żeby wiedziały, że mają tam konta. Pieniądze mają trafiać do mnie i do ciebie, walić je" - czytamy.

W cytowanych przez BBC dokumentach są też fragmenty dotyczące samego Andrew Tate’a. Wynika z nich, że influencer zwracał się do ofiar w sposób, który portal opisuje jako "mieszankę języka miłości (…) i gróźb oraz obelg". Jednej z wykorzystywanych Tate miał rozkazać, by na jego oczach uprawiała seks z inną kobietą. Kiedy ta odparła, że nie zrobi tego na trzeźwo, miał odpowiedzieć: "Nie bądź nudna. Chcę zobaczyć, jak mi się podporządkowujesz. (…) Zamknij się, (...). Zrobisz, co ci każę". Zapytany przez jedną z ofiar, czy to on zarządza całym biznesem, celebryta miał stwierdzić: "Rządzą Tristan i G (wymieniona wcześniej kobieta - red.). Ale to ja ich prowadzę".