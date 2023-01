Jak bracia Andrew Tate i Tristan Tate mieli inicjować kontakty z nastolatkami w internecie

Kontrowersyjny influencer Andrew Tate i jego brat Tristan przebywają w rumuńskim areszcie. Wśród zarzutów im stawianych jest werbowanie kobiet do branży pornograficznej. Portal stacji BBC wysłuchał dwóch rumuńskich kobiet, z którymi - gdy były nastolatkami - mieli się kontaktować bracia w internecie. Opowiedziały, jak wyglądał schemat działania mężczyzn.

29 grudnia Andrew Tate został aresztowany w Rumunii. Śledczy zarzucają mu gwałt, handel ludźmi i stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Wraz z nim prokuratorzy zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej zatrzymali jego brata Tristana i dwie kobiety - influencerki, które miały pomagać w werbowaniu kobiet do pracy w branży pornograficznej. Rumuński sąd w piątek poinformował o przedłużeniu aresztu co najmniej do 27 lutego.

W jednym z nagrań zamieszczonych w sieci Andrew Tate instruował, jak podchodzić do kobiet w mediach społecznościowych. Stwierdził, że umieszcza na końcu wiadomości intrygujące emoji: wiśnię, pomarańczę albo truskawkę. Radził też, jak sformułować treść, by skłonić młode kobiety do odpowiedzi.

Rumuńska nastolatka: było oczywiste, że jesteśmy licealistkami

Daria Gusa jest jedną z dwóch kobiet, które opisały portalowi stacji BBC, jak bracia Tate działali w sieci. Jest córką prominentnego rumuńskiego polityka, obecnie studentką jednej z brytyjskich uczelni.

Miała 16 lat i była licealistką, kiedy otrzymała prywatną wiadomość na Instagramie od Andrew Tate'a, starszego od niej o prawie 20 lat. Jak przekazała, Tate napisał "rumuńska dziewczyna" i dołączył symbol truskawki. - Byłam zdezorientowana, ponieważ miałam tylko 200 followersów i było to prywatne konto - zauważyła. - Myślę, że on po prostu próbował znaleźć dziewczyny, które były tak niewinne lub naiwne, jak to tylko możliwe - oceniła.

Daria pokazała dziennikarzom zrzut ekranu, na którym widać wiadomość. Nigdy na nią nie odpowiedziała. Opowiadając o tym, stwierdziła, że wielu młodych mężczyzn z jej otoczenia ubóstwia Tate'a i nie widzi nic złego w jego działalności. - To duży problem - oceniła, dodając, że "nie możemy się obudzić za 20 lat z dwoma milionami Andrew Tate'ów".

Takie same wiadomości

Gabriela - nie jest to jej prawdziwe imię, kobieta poprosiła o anonimowość - miała 17 lat, kiedy skontaktował się z nią w mediach społecznościowych Tristan Tate. Wiadomość, którą otrzymała, brzmiała: "Jesteś piękna". W jednym z opublikowanych nagrań w mediach społecznościowych Andrew Tate przekonywał, że zwrot "jesteś piękna" jest niezłym wstępem. Opisywał też "idealny przykład" rozmowy. Po ustaleniu, gdzie mieszka kobieta, radził zapytać, "Dlaczego nigdy cię nie widziałem? Gdzie się ukrywasz?".

Taki schemat został zastosowany w wymianie wiadomości Tristana z Gabrielą. Na zrzutach ekranu widać, że kolejna wiadomość jest podobna do tej, jaką sugerował Andrew: "Czuję, że widziałem cię gdzieś wcześniej na mieście. Czy to możliwe? Gdzie się ukrywałaś?". Odpowiedź dziewczyny brzmiała: "Jest to prawdopodobne. Nie ukrywałam się". Jak dziś opowiada Gabriela, Tristan zaprosił ją na przejażdżkę po mieście swoim samochodem i na imprezę, ale odmówiła.

Wymiana wiadomości zakończyła się nagle, gdy Gabriela zamieściła filmik o Tristanie w mediach społecznościowych. "Ważni ludzie nigdy nie będą chcieli do ciebie pisać, jeśli zobaczą, że robisz takie rzeczy. To tylko przyjacielskie ostrzeżenie" - brzmi jedna z ostatnich wiadomości od mężczyzny.

Portal stacji BBC przyznał, że tego rodzaju kontakty nawiązywane w sieci z 16- czy 17-letnimi dziewczynami nie są nielegalne, ale świadectwa obu kobiet pozwalają prześledzić "zaplanowaną metodę" działania obu braci.

