Andrew Tate pozostanie za kratami. Sąd przedłużył areszt influencera oskarżanego o handel ludźmi

Rumuński sąd w piątek poinformował o przedłużeniu policyjnego aresztu dla kontrowersyjnego influencera Andrew Tate'a oraz jego brata Tristana. Mężczyźni pozostaną w areszcie co najmniej do 27 lutego. Śledczy zarzucają Andrew Tate'owi gwałt, handel ludźmi i stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej.

O przedłużeniu aresztu dla Tate'a i jego brata rumuński sąd poinformował 20 stycznia. Przedłużenie aresztu o kolejne 30 dni - do 27 lutego - związane jest z trwającym policyjnym śledztwem przeciwko braciom. Oficjalne uzasadnienie przedłużenia aresztu ma zostać opublikowane później. Andrew Tate i jego brat nie przyznają się do żadnych zarzucanych im czynów.

Andrew Tate i Tristan Tate zostali we wtorek doprowadzeni do sądu w Bukareszcie PAP/EPA/Robert Ghement

Andrew Tate aresztowany

29 grudnia Andrew Tate został aresztowany w Rumunii . Śledczy zarzucają mu gwałt, handel ludźmi i stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Wraz z kontrowersyjnym influencerem rumuńscy prokuratorzy zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej zatrzymali jego brata Tristana i dwie kobiety . Jak się okazuje, to influencerki, które miały pomagać Tate'owi w werbowaniu kobiet do pracy w branży pornograficznej. Wszyscy zaprzeczyli popełnieniu przestępstw i zakwestionowali nakaz aresztowania.

Kim jest Anderw Tate?

Andrew Tate urodził się w 1986 roku w Waszyngtonie. Po rozwodzie rodziców przeprowadził się do Wielkiej Brytanii i zamieszkał w Luton, rodzinnym mieście swojej matki. Popularność przyniósł mu udział w brytyjskiej edycji programu "Big Brother" w 2016 roku. Gdy był już rozpoznawalny, publikował w swoich mediach społecznościowych oraz w serwisie YouTube homofobiczne i rasistowskie treści, za co wielokrotnie był blokowany. W 2018 roku wyjechał do Rumunii, by, jak przyznał w jednym z wywiadów, uniknąć aresztowania za gwałt. Pod koniec grudnia, tuż przed zatrzymaniem, wdał się także w głośną dyskusję z Gretą Thunberg na Twitterze.