Andrew Tate i jego brat oskarżeni o handel ludźmi. Nie przyznają się do winy

Kim jest Andrew Tate?

Andrew Tate urodził się w 1986 roku w Waszyngtonie. Po rozwodzie rodziców przeprowadził się do Wielkiej Brytanii i zamieszkał w Luton, rodzinnym mieście swojej matki. Popularność przyniósł mu udział w brytyjskiej edycji programu "Big Brother" w 2016 roku. Gdy był już rozpoznawalny, publikował w mediach społecznościowych kontrowersyjne treści, za co wielokrotnie był blokowany. W 2018 roku wyjechał do Rumunii, by - jak przyznał w jednym z wywiadów - uniknąć aresztowania za gwałt. Pod koniec grudnia, tuż przed zatrzymaniem, wdał się także w głośną dyskusję z Gretą Thunberg na Twitterze.