Rada Północnoatlantycka omówi sprawę naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej
Wywiad z Markiem Ruttem dziś o 19.25 w "Faktach po Faktach" w TVN24
W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dojdzie do spotkania Rady Północnoatlantyckiej. Rozmowa będzie dotyczyła naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie rakiety - poinformowały w sobotę służby prasowe Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO.
Rada Północnoatlantycka to najważniejszy organ decyzyjny NATO. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Sojuszu (zazwyczaj ambasadorowie przy NATO, ale w razie potrzeby także ministrowie spraw zagranicznych, obrony albo szefowie państw i rządów).
Polskę będzie reprezentować wiceminister obrony Paweł Zalewski.
Trzy obiekty wtargnęły do Polski
W piątek wczesnym rankiem trzy rosyjskie obiekty wtargnęły w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce podczas jednego z większych ataków na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i w jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte złożył w sobotę wizytę w Warszawie. Stwierdził, że w piątek w Polsce "doszło do niebezpiecznego incydentu". Rutte podkreślił, że w związku ze zdarzeniem był w kontakcie zarówno z polskim premierem, jak i prezydentem.