Władze RPA dementują zarzuty w sprawie dostaw broni do Rosji

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby, cytowany przez agencję Reutera, oświadczył, że administracja Joe Bidena konsekwentnie wzywa kraje, by nie dostarczały broni na wojnę Rosji z Ukrainą. Wcześniej amerykański ambasador w RPA Reuben Brigety oskarżył rząd w Pretorii o dostarczanie broni Rosji. Południowoafrykańscy urzędnicy twierdzą, że oskarżenia dyplomaty są nieprawdziwe. W komunikacie Kremla podano, że w piątek Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z prezydentem RPA Cyrilem Ramaphosą.

- Nie zatwierdziliśmy przekazania żadnej broni do Rosji - oznajmił w rozmowie na antenie miejscowego radia 702 południowoafrykański minister do spraw komunikacji i technologii cyfrowych Mondli Gungubele. Pod koniec 2022 roku stał on na czele Narodowego Komitetu Kontroli Uzbrojenia Konwencjonalnego (NCACC) RPA.