Wyciek gazu zabił 16 osób, w tym troje dzieci. Prawdopodobną przyczyną nielegalne wydobycie złota

Co najmniej 16 osób, w tym troje dzieci, zmarło w wyniku wycieku gazu w miejscowości Boksburg na przedmieściach Johannesburga w RPA. Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną tragedii, ale służby podejrzewają, że mogła ona wynikać z nielegalnego przetwarzania złota, do czego stosowano gazowe butle.