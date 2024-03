Władze w Kapsztadzie stworzyły nową, nietypową strategię ochrony dzikiej przyrody. Zachęcają do jedzenia większych ilości mięsa dzikich antylop. Minister środowiska Barbara Creecy przekonuje, że jest w tym metoda. Według niej zwiększenie popytu na to mięso miałoby zachęcić do ochrony siedlisk, a hodowla stać się dochodowym zajęciem dla najbiedniejszych terenów wiejskich. Dziennik "Daily Maverick" nazwał ten sposób myślenia planem masowej "monetyzacji" ekosystemów.