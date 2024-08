Rodzeństwo zmarło po zjedzeniu śniadania

Rozpoczynająca lekcje nauczycielka, zauważywszy dziwne objawy u jednego z uczniów, zaprowadziła go do szkolnej izby chorych. Po chwili trafili do niej również jego brat i siostra. "Dzieci przewieziono do pobliskiej kliniki, jednak nie udało się ich uratować" - wyjaśniał mediom Steve Mabona, rzecznik departamentu edukacji Gauteng.