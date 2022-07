RPA. Tajemnicza śmierć 21 nastolatków w klubie. Ponad tysiąc osób na pogrzebie

Jak poinformowała w środę agencja Associated Press, ponad tysiąc osób - w tym członków społeczności i rodzin poszkodowanych - zgromadziło się na pogrzebie tragicznie zmarłych nastolatków w miejscowości East London w Republice Południowej Afryki.

W tragedii 26 czerwca zmarło 21 chłopców i dziewczynek w wieku od 13 do 17 lat . 19 z nich opłakiwano wspólnie na jednej uroczystości. Trumny zostały wystawione na widok publiczny, jednak były puste ze względu na trwające śledztwo.

"Czas zaakceptować to, co się stało"

- Nadszedł czas, by znaleźć drogę do zaakceptowania tego, co się stało i czego nie możemy zmienić - powiedział podczas pogrzebu premier prowincji Eastern Cape Oscar Mabuyane, cytowany przez Reutera.