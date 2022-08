RPA. Siedmiu oskarżonych o zgwałcenie ośmiu kobiet, w kraju trwają protesty

Władze Republiki Południowej Afryki oskarżyły siedmiu mężczyzn o zgwałcenie grupy kobiet na terenie opuszczonej kopalni w pobliżu Johannesburga. - Te straszne, brutalne akty są afrontem dla prawa kobiet i dziewcząt do życia i pracy w wolności i bezpieczeństwie - ocenił prezydent RPA Cyril Ramaphosa.

Jedna z ofiar powiedziała dziennikarzom BBC, że kobiety liczą na sprawiedliwość dla "wszystkich dziewcząt, które przez to przeszły".

Gniew społeczeństwa

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa zaapelował o pomoc w postawieniu napastników przed wymiarem sprawiedliwości. - Te straszne, brutalne akty są afrontem dla prawa kobiet i dziewcząt do życia i pracy w wolności i bezpieczeństwie - powiedział. Minister ds. Kobiet RPA Maite Nkoana-Mashabane powiedziała, że "ataki doprowadziły do kryzysu w kraju". Wezwała władze do "obrony demokratycznych zdobyczy", które kobiety na przestrzeni lat osiągnęły.