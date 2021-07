Sąd wstrzymał karę 15 miesięcy więzienia dla byłego prezydenta RPA

Południowoafrykański sąd zgodził się na wysłuchanie sprzeciwu Jacoba Zumy, byłego prezydenta skazanego we wtorek przez Trybunał Konstytucyjny tego kraju na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu.

Prezydent Jacob Zuma wielokrotnie nie stawiał się na przesłuchaniu dotyczącym zarzutów korupcji, co poskutkowało w lutym wnioskiem o nakaz pozbawienia wolności. Dochodzenie dotyczyło zarzutów korupcyjnych na wysokim szczeblu. - Nie miałem innego wyboru, jak skazać pana Zumę na wyrok więzienia, w nadziei, że jest to jednoznaczne przesłanie, że praworządność i wymiar sprawiedliwości panują – tłumaczyła we wtorek sędzia Sisi Khampepe.