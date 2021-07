Grabieże, ataki i podpalenia nie ustają. Na ulicach więcej wojska, rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Z powodu fali przemocy, która w ostatnich dniach ogarnęła dwie prowincje na zachodzie Republiki Południowej Afryki, zginęło 117 osób - podał rząd. Do pomocy policji w tłumieniu gwałtownych zamieszek wezwano wojsko. W tych regionach ma pojawić się w sumie 25 tysięcy wojskowych. Przy fali protestów po aresztowaniu byłego prezydenta dochodzi także do atakowania i plądrowania sklepów, blokowane są drogi.

Do ogarniętych przemocą miast skierowano wojsko, które ma pomagać policji w przywróceniu porządku. Do czwartku rozmieszczono tam 10 tysięcy żołnierzy, jeszcze w środę było ich 5 tysięcy. Ministerstwo obrony planuje, by w operacji wzięło udział w sumie 25 tysięcy wojskowych. W czwartek do jednostek wezwano wszystkich rezerwistów.