Walki z policją, plądrowanie sklepów. Prezydent "rozważa rozszerzenie obecności sił obrony narodowej na ulicach"

W Republice Południowej Afryki po aresztowaniu byłego prezydenta tego kraju Jacoba Zumy dochodzi do grabieży i aktów przemocy. W związku z tymi wydarzeniami prezydent RPA Cyril Ramaphosa poinformował w środę, że rozważa zwiększenie ilości wojska, rozmieszczonego na ulicach.

Wniosek o zwiększenie liczby żołnierzy na ulicach wpłynął do prezydenta od liderów największych partii politycznych. "Prezydent Ramaphosa z zadowoleniem przyjął propozycje zgłoszone przez przywódców politycznych i powiedział, że rozważa rozszerzenie obecności południowoafrykańskich sił obrony narodowej na ulicach" – napisano w oświadczeniu prezydenta.

Demonstracje w wielu miastach rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu po aresztowaniu byłego prezydenta Jacoba Zumy i z czasem przerodziły się w gwałtowne walki z policją i plądrowanie sklepów. Do tłumienia protestów władze skierowały wojsko.

We wtorek policja poinformowała, że liczba zabitych podczas zamieszek wzrosła do 72. W całym kraju kończą się zapasy żywności i paliwa. Siły bezpieczeństwa twierdzą, że do tej pory aresztowały ponad 1200 osób, ale rząd powstrzymuje się od wprowadzenia stanu wyjątkowego.