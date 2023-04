Pastor pochowany dwa lata po śmierci. Rodzina czekała, aż zmartwychwstanie

53-letni Siva Moodley, pastor i właściciel ośrodka The Miracle Centre w Randburgu w RPA , zmarł 15 sierpnia 2021 roku. Niedługo później jego ciało zostało przetransportowane do domu pogrzebowego w Sandton na północ od Johannesburga, gdzie miało oczekiwać na pochówek.

Dom pogrzebowy pozwał rodzinę pastora

Rodzina pastora w tym czasie nie odpowiadała na wezwania o pochówek lub kremację, dlatego dom pogrzebowy podjął kroki prawne przeciwko krewnym Moodleya. Cytowany przez media pracownik kostnicy podkreślił, że nie może sam podjąć decyzji o pochówku lub kremacji. - Decyzja należy do jego rodziny, ale ona pozostaje bezczynna - stwierdził, podkreślając, że pastor "był popularnym facetem i na to nie zasługiwał". - Mam nadzieję, że sąd jest w stanie naprawić tę sytuację - dodał.

Według lokalnych mediów krewni pastora przez kilka pierwszych miesięcy odwiedzali kostnicę, by modlić się o zmartwychwstanie mężczyzny. Wdowa po pastorze wyjaśniała niechęć swojej rodziny do wyrażenia zgody na pochówek Moodleya, tłumacząc, że miała wizję jego zmartwychwstania - przekazał portal OddityCentral, powołując się na dokumenty sądowe. Po zapoznaniu się z doniesieniami lokalnych władz, alarmujących, że przechowywanie zwłok stanowi zagrożenie dla zdrowia, sąd w Johannesburgu w końcu zdecydował, że mężczyzna powinien zostać pochowany. Cytowany przez OddityCentral zakład pogrzebowy wyjaśnił, że "nie chce naruszać niczyjej wolności religijnej, ale musi też przestrzegać przepisów sanitarnych".

Południowoafrykański pastor

Najbliżsi krewni, w tym żona zmarłego Sivy Moodley'a, nadal prowadzą należący do niego wcześniej ośrodek The Miracle Centre w Randburgu na północ od Johannesburga. Placówka obiecuje na swojej stronie internetowej pomoc w "połączeniu z twoim przeznaczeniem, pomoc w stworzeniu więzi z Jezusem, nauce słowa bożego i rozwoju duchowym". "W The Miracle Centre cuda są na porządku dziennym!" - czytamy na stronie ośrodka.

Tanzański portal The Citizen po pogrzebie Moodleya podał, że od czasu jego śmierci nabożeństwa w The Miracle Centre prowadzą osobiście jego żona, syn oraz córka. Są one transmitowane również w mediach społecznościowych zmarłego pastora. Według The Citizen żona ani dzieci zmarłego duchownego nie poinformowali swoich odbiorców, że pastor nie żyje.