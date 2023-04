RPA jednak nie wycofa się z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Biuro prezydenta prostuje słowa głowy państwa

Rządzący w RPA Afrykański Kongres Narodowy nie będzie dążył do wycofania członkostwa kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Takie oświadczenie wydało biuro prezydenta kilka godzin po tym, jak głowa państwa - Cyril Ramaphosa - przekazał, że taki właśnie plan mają władze. To nie zmiana stanowiska, a naprawa "błędu w komunikacji poczynionego podczas briefingu medialnego" - wskazano. Pierwotnia deklaracja prezydenta wzbudziła wiele komentarzy, bo w sierpniu w RPA może się pojawić Władimir Putin, ścigany za rosyjskie zbrodnie w Ukrainie.

Pretoria w sierpniu będzie gospodarzem szczytu państw bloku BRICS (należą do niego Brazylia , Rosja, RPA, Chiny i Indie), a w myśl prawa międzynarodowego władze Republiki Południowej Afryki ( RPA ) będą zobowiązane do zatrzymania Władimira Putina , jeśli prezydent Rosji , na którego Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania, pojawi się w tym kraju.

Kreml w poniedziałek zakomunikował, że Putin w najbliższym czasie zdecyduje, czy będzie osobiście uczestniczył w szczycie BRICS. Według agencji Reutera, jego decyzja o wizycie w RPA mogłaby uruchomić proces parlamentarny w tym kraju, w którym do wycofania się z MTK wystarczyłaby zwykła większość.

We wtorek po południu wydawało się, że władze w Pretorii mogą dążyć do takiego właśnie rozwiązania. - Partia rządząca, Afrykański Kongres Narodowy, podjęła decyzję, że rozsądne jest wycofanie Republiki Południowej Afryki z Międzynarodowego Trybunału Karnego, głównie ze względu na sposób, w jaki radzi sobie z (tego rodzaju) problemami - powiedział wtedy Cyril Ramaphosa.

We wtorek wieczorem słowa prezydenta sprostowało jednak jego własne biuro. "Urząd prezydencki pragnie wyjaśnić, że RPA pozostaje sygnatariuszem (MTK)" - podano, dodając, że "wyjaśnienie jest następstwem błędu w komentarzu poczynionym podczas briefingu medialnego zorganizowanego przez rządzący Afrykański Kongres Narodowy".

Dawna próba wycofania się z MTK nie powiodła się

Zachodnie agencje przypominały we wtorek, że nie byłaby to pierwsza próba wycofania się RPA z MTK. Kraj ten próbował zrobić to już w 2016 roku, kiedy na odbywający się tam szczyt Unii Afrykańskiej miał przybyć ówczesny prezydent Sudanu Omar al-Baszir, na którego MTK także wydał nakaz aresztowania za zbrodnie wojenne.