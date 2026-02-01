Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Król powiedział "kwerekwere". W kraju szok

Misuzulu kaZwelithini
Koronacja króla Misuzulu kaZwelithiniego (nagranie z października 2022 roku)
Źródło: Reuters
Porozmawiamy z kwerekwerami i powiemy im, żeby odeszli - oświadczył król Zulusów Misuzulu kaZwelithini i wywołał konsternację w Republice Południowej Afryki. "Kwerekwere" to obraźliwe określenie na migrantów z afrykańskich krajów, którzy przybyli do RPA, w której ksenofobia stanowi wielki problem społeczny.

Misuzulu kaZwelithini podczas przemówienia w swojej rodzinnej prowincji KwaZulu-Natal w obraźliwy sposób wypowiedział się na temat migrantów z sąsiednich krajów, takich jak Lesotho, Mozambik i Zimbabwe, którzy przybyli do Republiki Południowej Afryki w poszukiwaniu pracy. Według oficjalnych statystyk w RPA mieszka około 2,4 miliona imigrantów - mniej więcej 4 procent całej populacji.

51-letni monarcha powiedział, że wszyscy "kwerekwere" (obraźliwe określenie afrykańskich imigrantów w RPA odnoszące się do języków, jakich używają między sobą) muszą spakować swoje rzeczy, nawet jeśli są w związkach z mieszkańcami RPA i mają z nimi dzieci. "Musimy teraz usiąść i omówić tę sprawę, ponieważ nawet jeśli ojciec mojego siostrzeńca jest 'kwerekwere', to 'kwerekwere' musi odejść. Jedynie dziecko pozostanie" - oświadczył król Zulusów.

Misuzulu kaZwelithini
Misuzulu kaZwelithini
Źródło: RAJESH JANTILAL/AFP/East News

Ksenofobia palącym problemem w RPA

Jak zauważa brytyjski nadawca BBC opisujący ostatnie słowa króla, tego rodzaju ksenofobiczne postawy od dawna stanowią problem w Republice Południowej Afryki i niekiedy prowadzą do śmiertelnych aktów przemocy. Stacja zauważa też, że król Zulusów powtarza tezy jego nieżyjącego już ojca Goodwilla Zwelithiniego, który w 2015 roku wezwał migrantów do "spakowania swoich rzeczy".

BBC podkreśla, że ksenofobia i gniew skierowany wobec migrantów wciąż pozostają kluczową kwestią polityczną w kraju. Niektórzy uważają, że obcokrajowcy kradną miejsca pracy i korzystają z usług publicznych przeznaczonych dla mieszkańców RPA.

Partie opozycyjne, takie jak uMkhonto weSizwe (MK) kierowana przez byłego prezydenta Jacoba Zumę, której głównym zapleczem wyborczym jest prowincja KwaZulu-Natal, wykorzystują ksenofobiczne nastroje, głosząc populistyczne hasła popierające wydalanie migrantów, którzy znaleźli się w kraju nielegalnie - czytamy w BBC.

Podjechali pod tawernę, zaczęli strzelać. Nie żyje dziewięć osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podjechali pod tawernę, zaczęli strzelać. Nie żyje dziewięć osób

W RPA powstały grupy strzegące przed migrantami

Antyimigranckie nastroje doprowadziły do powstania grup strażniczych przeciwko migrantom, takich jak Operacja Dudula i March on March. "Dudula" oznacza w języku zulu "usunąć coś siłą".

Ich ostatnia akcja miała miejsce kilka dni przed przemówieniem króla i niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego. Wówczas to grupa protestujących pojawiła się w szkole podstawowej w mieście portowym Durban w prowincji KwaZulu-Natal, gdyż stwierdziła, że 90 procent uczniów placówki to dzieci imigrantów. Ze względu na rozmiary demonstracji i obawiając się o bezpieczeństwo, szkoła została zmuszona do wezwania rodziców uczniów, aby przyjechali i zabrali swoje dzieci. Następnego dnia przed bramą szkoły pojawił się duży oddział policji.

Władze lokalne skrytykowały organizatorów marszu, który poparła również partia MK, i oskarżyły ich o rozpowszechnianie fałszywych informacji. "Narażono życie wielu osób. Twierdzenie, że 90 procent uczniów to dzieci imigrantów, jest nieprawdą. W rzeczywistości imigranci stanowią 37 procent uczniów" - przekazał Mlu Mtshali, rzecznik ds. edukacji w prowincji KwaZulu-Natal, w wywiadzie dla południowoafrykańskiej gazety Daily Maverick.

Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie. "To misja samobójcza"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie. "To misja samobójcza"

To skłoniło departament edukacji do ujawnienia, że w całym kraju do szkół publicznych w RPA uczęszcza 253 618 uczniów zagranicznych, co stanowi 1,8 procent wszystkich uczniów. Spośród nich 14 929 uczęszcza do szkół publicznych w prowincji KwaZulu-Natal. BBC zwraca uwagę, że w RPA wszystkie dzieci mają prawo do podstawowej edukacji, niezależnie od ich narodowości lub statusu w kraju.

Liderka March on March, Jacinta Ngobese Zuma, jest obecnie oskarżona o publiczne stosowanie przemocy w związku z protestami w szkole. W listopadzie sąd nakazał Operacji Dudula zaprzestanie blokowania obcokrajowcom dostępu do publicznych placówek służby zdrowia i szkół, uznając to za niezgodne z prawem.

Król z wielkimi uprawnieniami

Po protestach w szkole podstawowej królewscy wysłannicy zasugerowali, że król Misuzulu zajmie się tymi sprawami. Nie ma on formalnej władzy politycznej, ale jedna piąta ludności RPA to Zulusowie, a monarchia nadal ma ogromne wpływy i dysponuje dużym budżetem finansowanym przez podatników.

Król nadzoruje również fundusz powierniczy, który jest właścicielem i zarządza rozległymi obszarami ziemi wspólnotowej w KwaZulu-Natal, co ma służyć dobru lokalnych społeczności.

"Porozmawiamy z 'kwerekwerami' i powiemy im, żeby odeszli. Nie ma nikogo, kto nie miałby domu, do którego mógłby wrócić" - powiedział król podczas przemówienia w rodzinnej prowincji.

Król chce zmienić nazwę prowincji

Kolejnym tematem poruszonym przez króla, który wywołał dyskusję w całym kraju, jest jego apel o usunięcie słowa "Natal" z nazwy prowincji KwaZulu-Natal, co ponownie odzwierciedla życzenie jego ojca. "Musimy usunąć słowo 'Natal'. To jest KwaZulu, więc nie rozumiem, dlaczego mamy to słowo Natal" - powiedział król.

Przed 1994 r. i końcem rasistowskiego systemu apartheidu w RPA prowincja znana obecnie jako KwaZulu-Natal była podzielona na dwie części. KwaZulu zostało sklasyfikowane jako "ojczyzna", półautonomiczny obszar zarezerwowany dla etnicznych Zulusów, który istniał w prowincji Natal.

Kiedy Republika Południowej Afryki wprowadziła rządy demokratyczne, a Nelson Mandela został wybrany na prezydenta, obie prowincje zostały połączone. Połączono również ich nazwy.

Dla niektórych komentatorów wezwanie do nazwania prowincji KwaZulu jest nieprzyjemnym przypomnieniem nacjonalizmu Zulu i potencjalnych zagrożeń z nim związanych - podkreśla BBC.

W latach po uwolnieniu Mandeli z więzienia w 1990 r. przemoc polityczna między jego zwolennikami a zwolennikami zuluskiej partii nacjonalistycznej niemal zniweczyła proces, który doprowadził do końca rządów białej mniejszości.

BBC podkreśla, że istnieją obawy, iż zmiana nazwy KwaZulu-Natal stworzyłaby wyjątek, który mógłby doprowadzić do dalszych problemów w tym zróżnicowanym etnicznie kraju, w którym obowiązuje 11 języków urzędowych.

OGLĄDAJ: "Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum"
krwawe trofeum dokument w Plusie

"Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/adso

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: RAJESH JANTILAL/AFP/East News

Udostępnij:
TAGI:
RPAAfrykaMigracje
Czytaj także:
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: Hołownia byłby doskonałym wicepremierem
"FAKTY PO FAKTACH"
Dania mistrzem Europy
Twarda bitwa dla gospodarzy. Duńczycy mistrzami Europy
EUROSPORT
Opady marznące
Co dalej w pogodzie? Idzie zmiana
METEO
imageTitle
Trener Legii upokorzony w debiucie
EUROSPORT
imageTitle
Przebudzenie Żyły. "To są skoki, tego nie można starać się zrozumieć"
EUROSPORT
imageTitle
Van der Poel klasą dla siebie. Obronił tytuł mistrza świata
EUROSPORT
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik wydziału zwalczania korupcji zwolniony
Wrocław
Mróz, śnieg, zima
Tutaj ferie będą dłuższe
METEO
Siły bezpieczestwa na ulicach Beludżystanu po atakach bojowników
Chcą niepodległości, zaatakowali. 190 zabitych
Świat
imageTitle
Dominacji Prevca końca nie widać. Udany dzień Żyły
EUROSPORT
imageTitle
Matty Cash kopnięty w brzuch. Brutalne zagranie w Anglii
EUROSPORT
Szwajcaria
Walczył o życie cały miesiąc. Nastolatek zmarł
Świat
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
METEO
imageTitle
Trudne wejście Rakowa w nową erę. Lider ekstraklasy lepszy
EUROSPORT
Rosjanie uderzyli obok autobusu służbowego w w rejonie miasta Pawłohrad
Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje
Świat
Rosjanie zaatakowali szpital położniczy w Zaporożu
Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital
Świat
Uderzył w słup energetyczny
Pijany wjechał w słup, odciął mieszkańcom prąd
Lublin
imageTitle
Real uciekł spod topora. W setnej minucie
EUROSPORT
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
METEO
HC-130J Combat King
Media: w stronę Iranu leci samolot, którego nigdy nie wysyła się na rutynowe misje
Świat
Namalował na zabytku barwy flagi Polski i znak Polski Walczącej. Usłyszał zarzuty
"Nazar" znów w areszcie. Patostreamer groził partnerce
Trójmiasto
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ukrył ciało matki w walizce i wyrzucił
Białystok
shutterstock_2647381995
Inspektorat sanitarny ostrzega przed szklankami z ołowiem
BIZNES
imageTitle
Kvandal nie do zatrzymania. Norweżka świetna przed igrzyskami
Najnowsze
Starcia z policją w Turynie
"To się nazywa próba zabójstwa". 96 rannych policjantów we Włoszech
Świat
imageTitle
Fani zachwyceni. Szwajcarska wygrana w Crans-Montanie
EUROSPORT
Maciej Wierzyński
Opowieści z życia
Opinie
65-latek był mieszkańcem wsi Rzerzęczyce
65-latek zamarzł niedaleko domu
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica