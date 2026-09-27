Świat Kilkanaście osób zginęło w strzelaninie w lokalu. Policja prowadzi obławę Oprac. Justyna Sochacka |

Strzelanina w lokalu w miejscowości Wedela w RPA Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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Strzały padły w sobotę wieczorem w lokalu w miejscowości Wedela położonej na południowy zachód od Johannesburga. Południowoafrykańska policja poinformowała w komunikacie, że służby ratunkowe stwierdziły na miejscu zdarzenia zgon 13 mężczyzn i czterech kobiet. 15 osób z ranami postrzałowymi przewieziono do placówek medycznych.

Według policji sprawcy najpierw otworzyli ogień do klientów znajdujących się na zewnątrz lokalu, a następnie weszli do środka i kontynuowali strzelaninę.

Policja podała, że podejrzewani "byli prawdopodobnie uzbrojeni w karabinki AK-47 oraz pistolety". Przekazała, że motyw sprawców jest nieznany.

Policja rozpoczęła obławę. Zaznaczyła, że dotąd nikogo nie zatrzymano.