Strajk taksówkarzy paraliżuje miasto, nie żyją trzy osoby

Południowoafrykańska Krajowa Rada Taksówkarzy (Santaco) rozpoczęła strajk w zeszłym tygodniu, by zaprotestować przeciwko przepisom, które dają władzom Kapsztadu uprawnienia do przejmowania pojazdów z powodu wykroczeń takich jak brak prawa jazdy, brak tablic rejestracyjnych i zbyt duża liczba pasażerów. Sytuacja eskalowała po tym, jak we wtorek 1 sierpnia zarekwirowano 15 minibusów. Santaco poinformowała, że władze przejęły sześć tysięcy pojazdów od początku 2023 r. i zadeklarowała, że nie było "innej opcji", niż wezwać do strajku.