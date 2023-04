Dyrektorka organizacji nagrodzonej Pokojowym Noblem apeluje: nie wpuszczajcie Putina

Ołeksandra Romancowa, dyrektorka wykonawcza ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich uhonorowanego w zeszłym roku Pokojową Nagrodą Nobla, zaapelowała do władz Republiki Południowej Afryki, by nie pozwoliły prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi na udział w szczycie państw BRICS. Szczyt ma się odbyć w RPA w sierpniu.

Przedstawicielka organizacji uhonorowanej Nagrodą Nobla pojechała do RPA, by uzyskać wsparcie tego kraju dla Ukrainy - napisał portal "News24". - Dla nas RPA jest miejscem, gdzie ludzie walczą o wolność, o równość, o godność. Musicie pokazać, że przestrzegacie tych wartości - powiedziała Romancowa na konferencji prasowej w Johanesburgu. - Gdyby Putin tu przyjechał, byłoby to wielkie rozczarowanie - dodała.