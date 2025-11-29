Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Oskarżona o werbowanie najemników dla Rosji. Córka byłego prezydenta zrezygnowała z mandatu

Duduzile Zuma-Sambudla
Kapsztad, stolica Republiki Południowej Afryki
Źródło: Reuters Archive
Deputowana do parlamentu Republiki Południowej Afryki Duduzile Zuma-Sambudla podała się do dymisji. Córce byłego prezydenta RPA Jacoba Zumy zarzuca się werbunek najemników na rzecz Rosji.

Duduzile Zuma-Sambudla, córka byłego prezydenta Republiki Południowej Afryki Jacoba Zumy, miała brać udział w podstępnym zwerbowaniu i wysłaniu 17 młodych mężczyzn do Rosji, skąd następnie trafili na front w Donbasie na Ukrainie.

Podstępnym, ponieważ - jak wynika z wypowiedzi rodzin zrekrutowanych osób - kobieta nakłaniała ich do wyjazdu do Rosji, przekonując, że jadą tam na szkolenie paramilitarne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jak obywatele RPA trafili na wojnę w Ukrainie? Rodziny oskarżają córkę byłego prezydenta

Śledztwo w tej sprawie nakazał wszcząć prezydent RPA, Cyril Ramaphosa, po tym, gdy na początku listopada do jego biura dotarł list od uwięzionych na froncie wystraszonych mężczyzn, błagających, by pomógł im wrócić do domu.

Ludzie "zostali zwabieni do Rosji"

Córka Zumy, który był prezydentem RPA w latach 2009-2018, zaprzeczyła tym oskarżeniom. Przekonuje, że działała w dobrej wierze i nie wiedziała, że Rosjanie wyślą przysłane przez nią osoby na front.

Jednak przed kilkoma dniami pogrążyła ją jej siostra przyrodnia Nkosazana Zuma-Mncube, która ujawniła, że wśród 17 wysłanych na wojnę mężczyzn ośmiu należy do jej rodziny.

Duduzile Zuma-Sambudla
Duduzile Zuma-Sambudla
Źródło: STRINGER/EPAPAP

- Ci ludzie zostali zwabieni do Rosji pod fałszywym pozorem i przekazani rosyjskiej grupie najemników, Wagnerowi, aby walczyć w wojnie na Ukrainie bez ich wiedzy i zgody - powiedziała Zuma-Mncube, cytowana przez południowoafrykański tygodnik "Daily Maverick".

Dodała, że 22 listopada wszczęła sprawę karną przeciwko przyrodniej siostrze, zarzucając jej naruszenie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu handlu ludźmi i ustawy o zagranicznej pomocy wojskowej.

Liczne kłopoty córki byłego prezydenta

To nie jedyne kłopoty Zumy-Sambudli. Przed sądem w Durbanie toczy się przeciwko niej proces w związku z zamieszkami, do których doszło w prowincjach KwaZulu-Natal i Gauteng w lipcu 2021 roku. Zginęło wówczas ponad 350 osób. W tej sprawie zarzuca jej się terroryzm i podżeganie do przemocy.

Tymczasem ukraińscy dowódcy, walczący na północy obwodu donieckiego, narzekali w piątek w rozmowie z ukraińskim portalem ArmyInform, że w okolicach Łymanu walczą z "dużą liczbą Afrykańczyków", służących po stronie rosyjskiej.

- Nie wiemy, z jakiego kraju pochodzą, ponieważ nie mają żadnych dokumentów - powiedział Rostysław Jaszczyszyn, szef łączności 63. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

Na początku listopada ukraiński wywiad szacował, że Kreml zwerbował na wojnę co najmniej 1,4 tysiąca mieszkańców około 30 afrykańskich krajów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: STRINGER/EPAPAP

Udostępnij:
TAGI:
RPAWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Niebezpieczne zdarzenie drogowe w Białymstoku
Stał w korku i nagle zjechał na chodnik. Nagranie
Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas wysyłki puszek 34. Finału WOŚP z magazynu UPS w Łazach
Kolejny kraj dołącza do WOŚP. Owsiak pokazał nowy plakat
Polska
Donald Tusk
Tusk "przypomina" sojusznikom. "Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło"
Polska
imageTitle
Świątek nie chce popełnić błędu Federera
EUROSPORT
Andrij Jermak
Był najbliżej Zełenskiego, podał się do dymisji. "Idę na front"
Świat
43-latka zatrzymano w Bogatyni
"Najprawdopodobniej celowo" potrącił pieszą, później uciekł
Wrocław
imageTitle
O której dzisiaj skoki? Nowy plan na Rukę
EUROSPORT
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
BIZNES
Satelita ICEYE SAR Gen4
Nawiązano łączność z polskimi satelitami. Pierwsze procedury zakończone sukcesem
METEO
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Zakopali ciało w lesie i przykryli gałęziami. Jest wyrok sądu
WARSZAWA
Młody Norweg zaginął po wyjściu z klubu w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmarł na skutek pobicia. Jego znajomi przenieśli ciało na łóżko i wezwali pogotowie
Łódź
Smog w Polsce
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Widok na drzewo od strony działki dewelopera (25.03.2025)
Dąb był pomnikiem przyrody jedynie przez dwa tygodnie. Deweloper dostał karę
Tomasz Mikulicz
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
BIZNES
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na kolei. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
WARSZAWA
Według naukowców autorem rzeźby jest Wit Stwosz
Latami stała pod oknem i "nie zwracała niczyjej uwagi". Naukowcy: to dzieło Wita Stwosza
Kraków
USA nawiedziły burze śnieżne
Nadciągają kolejne śnieżyce. Możliwe utrudnienia na lotniskach
METEO
imageTitle
"Nie powinienem tego mówić". Szokująca teza dotycząca śmierci Hulka Hogana
EUROSPORT
Trump i Maduro
Zapowiadał, że przekaże "coś bardzo konkretnego". Trump "rozmawiał z Maduro"
Świat
Gołoledź
Gołoledź na drogach i chodnikach. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Comeback Spurs i awans do fazy pucharowej. Sochan szybko wrócił na ławkę
EUROSPORT
Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku
"Jeden z największych ataków Rosji". Ponad pół miliona ludzi bez prądu
Świat
Szczecin ewakuacja
Ewakuowali mieszkańców, wywieźli niewybuch na poligon
Szczecin
Sytuacja pogodowa nad Europą
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
METEO
Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli. Inwestycję blokował deweloper
WARSZAWA
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Airbusy wymagają aktualizacji. Linie ogłaszają opóźnienia
Świat
Hong Kong
Ratownicy wciąż szukają ciał w spalonych budynkach. Rośnie liczba zatrzymanych
Świat
27 min
miejsce w ktorym mogliby schowac sie mieszkancy bloku
PremieraGdzie Polacy mogliby się ukryć? Odwiedziliśmy miejsca z rządowej aplikacji
Czarno na białym
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
METEO
imageTitle
Zwycięstwo Piastriego, problemy Verstappena. Jeszcze ciekawiej w walce o mistrzostwo
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica