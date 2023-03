Putin może do nich przyjechać na szczyt. "Przeanalizują", co zrobić

Rząd Republiki Południowej Afryki będzie musiał przedyskutować wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakaz aresztowania Władimira Putina i skonsultuje się w tej sprawie ze stroną rosyjską - poinformowała Naledi Pandor, południowoafrykańska minister do spraw stosunków międzynarodowych i współpracy. Wcześniej informowano, że w sierpniu tego roku Putin może wziąć udział w mającym się odbyć w RPA szczycie państw BRICS. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił jednak, że w tej sprawie "jeszcze nie podjęto decyzji".

Południowoafrykańska minister do spraw stosunków międzynarodowych i współpracy Naledi Pandor powiedziała, że władze w Pretorii "przeanalizują" kwestię związaną z nakazem aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina . - Przeanalizujemy nasze ustawodawstwo, przeprowadzimy dyskusje w naszym rządzie, oraz z naszymi kolegami w Rosji , aby ustalić, jak postępować - stwierdziła Pandor, cytowana przez nadającą w RPA telewizję SABC News.

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) poinformował, że wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, a także rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.