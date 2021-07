Były prezydent RPA oddał się w ręce policji

Jacob Zuma, skazany na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu, oddał się w ręce policji - poinformowała fundacja, która reprezentuje byłego prezydenta RPA. Służby więzienne przekazały, że Zuma został przyjęty do Estcourt, około 175 km od jego wiejskiego gospodarstwa w Nkandla.

79-letni Jacob Zuma został 29 czerwca skazany przez Trybunał Konstytucyjny RPA na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu. Wyrok dotyczył wielokrotnej nieobecności Zumy na przesłuchaniu w sprawie zarzutów o korupcję, co poskutkowało w lutym tego roku wnioskiem o nakaz pozbawienia wolności byłego prezydenta.

Sąd orzekł, że były prezydent ma pięć dni, by stawić się do odbycia kary. W przeciwnym razie miał zostać aresztowany do północy ze środy na czwartek. W niedzielę Zuma ogłosił, że odwoła się od wyroku, a wokół jego posiadłości zgromadziły się setki osób w geście poparcia dla byłego prezydenta i sprzeciwu wobec wyroku sądu. Niektórzy z nich byli uzbrojeni w pistolety, włócznie i tarcze.