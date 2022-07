Ataki z bronią w barach w RPA. Zginęło kilkanaście osób, wiele jest rannych

Uzbrojeni w karabiny i pistolety napastnicy otworzyli w nocy ogień do ludzi siedzących w barze w południowoafrykańskim Soweto. Jak podała policja, zginęło 15 osób, a dziewięć zostało rannych. - Ciała leżały jedno na drugim, pokryte krwią - relacjonował mieszkaniec miasta. Sobotniej nocy doszło także do drugiej strzelaniny, w której zginęły cztery osoby, a kilka zostało rannych. Policja przekazała, że te tragedie nie są ze sobą powiązane.

Relacje bliskich ofiar. "Ciała leżały jedno na drugim, pokryte krwią"

- To straszne. Ludzie nie wiedzą, co robić. Gdybyś tam był, mógłbyś zobaczyć płacz kobiet i dzieci – mówił zaś Thaban Moloi, przywódca społeczności w Soweto w rozmowie z BBC.

Naboje zostały "wystrzelone losowo"

Druga strzelanina tej samej nocy

Prezydent wyraża kondolencje

Reuters podaje, że Republika Południowej Afryki jest jednym z najbardziej brutalnych krajów na świecie. Co roku mordowanych jest tam ok. 20 000 osób, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników morderstw stosunku do liczby mieszkańców na świecie.