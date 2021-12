Córka arcybiskupa Desmonda Tutu wspomina moment, gdy powstrzymał tłum przed dokonaniem linczu

Republika Południowej Afryki żegna zmarłego w niedzielę arcybiskupa Desmonda Tutu, bohatera walki z prześladowaniem czarnoskórych w RPA. Córka duchownego, wspominając swego ojca, opowiedziała o wydarzeniu sprzed kilkudziesięciu lat, gdy Tutu powstrzymał rozgniewany tłum przed zabiciem mężczyzny podejrzanego o współpracę z rasistowskim rządem. - Gdy myślę o tym, co sprawiło, że czuję się dumna z ojca, zawsze wracam do tego momentu - powiedziała.

Do zdarzenia, o którym wspomniała Nontombi Naomi Tutu, doszło w 1985 roku. W kraju obowiązywał wówczas stan wyjątkowy, a ze strony nielegalnych wówczas partii sprzeciwiających się dzielącemu społeczeństwo rasowo apartheidowi – w tym rządzącego dziś w RPA Afrykańskiego Kongresu Narodowego - narastała presja polityczna i dążenie do obalenia rządów białej mniejszości. W lipcu 1985 roku w miejscowości Duduza na przedmieściach Johannesburga odbywał się pogrzeb czterech czarnoskórych osób, które straciły życie w czasie demonstracji przeciwko rządowi.

Jak powiedziała córka biskupa, która sama jest duchowną, w czynie jej ojca "było tak wiele uderzających rzeczy". – Jedną z nich było to, że miał odwagę wejść w tłum i powiedzieć: "Nie, nie tak postępujemy". Inną jest to, że ci młodzi ludzie go posłuchali. Mieli szacunek do ojca i innych duchownych – powiedziała. Dodała, że "gdy myśli o tym, co sprawiło, że czuje się dumna z ojca, zawsze wraca do tego momentu".