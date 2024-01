Próbował zatrzeć ślady morderstwa. Wywołał pożar, w którym zginęło 76 osób

Południowoafrykańska policja zatrzymała 29-latka, który przyznał się do wzniecenia pożaru budynku w Johannesburgu. W sierpniu 2023 roku w pożarze tym zginęło 76 osób. Mężczyzna zeznał, że podłożył ogień, aby zatrzeć ślady zabójstwa, którego wcześniej dokonał.

O zatrzymaniu 29-latka w związku z dochodzeniem w sprawie tragicznego pożaru, który wybuchł w Johannesburgu w sierpniu 2023 roku, południowoafrykańska policja poinformowała w środę. Mężczyzna podczas składania zeznań przyznał się do podłożenia ognia. Jak zeznał, wcześniej tej samej nocy, której wybuchł pożar, zabił mężczyznę, po czym oblał jego ciało benzyną i podpalił. Próbował w ten sposób zatrzeć ślady dokonanej zbrodni, nieumyślnie wywołując jednak pożar całego wielopiętrowego budynku. 29-latek przyznał także, że tego wieczoru zażywał narkotyki, a do zabójstwa nakłonił go diler, który mieszkał w tym budynku.