Świat

Węgry składają propozycję. "Jesteśmy gotowi"

Budapeszt
Zełenski komentuje rozmowę z Trumpem
Źródło: TVN24
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijarto zaproponował, aby negocjacje pokojowe w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie odbywały się w jego kraju. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wcześniej Politico donosiło, że to właśnie Budapeszt jest rozważany przez USA jako miejsce rozmów prezydentów Ukrainy i Rosji. 

Według rozmówców amerykańskiego portalu Politico Budapeszt jest "pierwszym wyborem" administracji w Waszyngtonie na rozmowy pokojowe, mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że trwają przygotowania do trójstronnego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wszystkie zainteresowane strony wyraziły gotowość do dyskusji.

"Węgry byłyby niewygodnym wyborem dla Ukrainy. Przypominają o Memorandum Budapeszteńskim z 1994 roku, w którym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja obiecały zapewnić Ukrainie niezależność, suwerenność oraz poszanowanie jej granic w zamian za zrzeczenie się broni jądrowej" - przypomniało Politico. 

Tusk: Budapeszt? Spróbowałbym znaleźć inne miejsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: Budapeszt? Spróbowałbym znaleźć inne miejsce

Polska

Minister spraw zagranicznych Węgier złożył propozycję

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijarto poinformował w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że złożył propozycję, aby to Węgry były miejscem spotkania prezydenta Rosji, Ukrainy i USA.

- Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi zapewnić odpowiednio sprawiedliwe i bezpieczne warunki do takich negocjacji pokojowych. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do sukcesu wysiłków na rzecz pokoju - przekazał.

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto
Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto
Źródło: Facebook/Szijjártó Péter

Krytykował Ukrainę, dziękował Rosji 

W środę władze Węgier poinformowały, że wznowiony został przesył rosyjskiej ropy naftowej do tego kraju. Dostawy wstrzymano po niedawnych atakach ukraińskich dronów na przepompownie w obwodzie briańskim i tambowskim. W poście opublikowanym w serwisie społecznościowym węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto przekazał, że podziękował rosyjskiemu wiceministrowi energetyki Pawłowi Sorokinowi za szybką naprawę. 

Węgierski minister skrytykował również Kijów. "Oczekujemy, że Ukraina nie dopuści się kolejnego ataku na rurociąg, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia energetycznego naszego kraju. Ta wojna nie jest naszą wojną, powinniśmy być z niej wykluczeni!" - napisał Szijarto w poście na Facebooku.  

Jak przypomina agencja Reutera, sprzedaż ropy naftowej i gazu odpowiada za czwartą część wpływów do rosyjskiego budżetu. Sankcje wprowadzone przez Unię Europejską i państwa zachodnie, po wybuchu pełnoskatowej agresji na Ukrainę, miały na celu ucięcie wpływów, które mogłyby finansować wojnę wywołaną przez Kreml. Wyjątek stanowią Słowacja i Węgry, które utrzymują zależność od rosyjskiej energii. Większość kupowanej przez te kraje ropy jest importowana rurociągiem Przyjaźń. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica