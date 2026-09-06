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Świat

Wysłannicy Donalda Trumpa w Kijowie. Trwają rozmowy

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Jared Kushner, Steve Witkoff, Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski powitał w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Jared Kushner i Steve Witkoff są w Kijowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o rozpoczęciu rozmów z amerykańską delegacją.

W sobotę wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzili Moskwę, gdzie rozmawiali z Władimirem Putinem. Jared Kushner i Steve Witkoff mieli zaproponować na Kremlu "szereg pomysłów" na zakończenie wojny w Ukrainie.

W niedzielę pojawili się w Kijowie. Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych po godzinie 13 o rozpoczęciu rozmów z amerykańską delegacją.

Według prezydenta Ukrainy, najpierw odbędzie się runda rozmów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, a następnie spotkanie z doradcami do spraw bezpieczeństwa państw Europy - Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

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Źródło: TVN24

Wysłannicy Trumpa przyjechali do Kijowa pociągiem

Prezydent Ukrainy poinformował, że Kijów przygotowywał się na przyjęcie specjalnych wysłanników na lotnisku, ale Rosja swoimi atakami uniemożliwiła im przylot samolotem. Celem ataków Moskwy w nocy z piątku na sobotę były między innymi lotniska w obwodzie kijowskim.

Według danych portalu Flightradar24, monitorującego ruch lotniczy, samolot Witkoffa i Kushnera, powracających z Moskwy, wylądował w Rzeszowie około godziny 2.30 w nocy z soboty na niedzielę. Lotnisko znajduje się około 100 kilometrów od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa.

Jared Kushner, Steve Witkoff, Wołodymyr Zełenski
Jared Kushner, Steve Witkoff, Wołodymyr Zełenski
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) Rustem Umierow opublikował w komunikatorze Telegram nagranie, na którym widać powitanie Witkoffa i Kushnera na dworcu kolejowym w Kijowie. "Kontynuujemy ścisłą współpracę w zakresie dalszych działań, mających na celu zakończenie wojny" - napisał Umierow.

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Steve Witkoff i Jared Kurshner przybyli do Kijowa pociągiem
Źródło: Reuters

Co uzgodniono w Moskwie

Portal Axios poinformował w niedzielę, że tematem rozmów w Moskwie były prawdopodobnie między innymi sankcje na Rosję. Dwa dni wcześniej amerykański przywódca Donald Trump deklarował, że wysłał negocjatorów do Moskwy i Kijowa z "propozycją zakończenia wojny".

Urzędnik Białego Domu, pragnący zachować anonimowość, powiedział, że podczas wizyty w Moskwie Witkoff i Kushner omówili z przywódcą Rosji Władimirem Putinem "następne kroki, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach". Powiedział, że "mają nadzieję, na równie produktywne spotkanie" w Kijowie.

Jared Kushner, Steve Witkoff, Władimir Putin
Jared Kushner, Steve Witkoff, Władimir Putin
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL

Wcześniej w niedzielę prezydent Ukrainy uczestniczył w spotkaniu z ukraińską grupą negocjacyjną przed rozmowami z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szef państwa oświadczył, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycje na ten temat są gotowe.

Mimo zawieszenia ataków ze strony Ukrainy, Rosjanie nadal atakowali ukraińskie miasta w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę rano, były ofiary śmiertelne i ranni. Rosyjskie media informowały natomiast, że w związku z rozmowami Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni ataki na Kijów.

Negocjacje utknęły w martwym punkcie na początku tego roku, ponieważ Moskwa nadal odrzuca zawieszenie broni wzdłuż obecnych linii frontu i domaga się, by Kijów oddał Donbas, częściowo okupowany i strategicznie kluczowy region na wschodzie Ukrainy, oraz zrezygnował z dążeń do członkostwa w NATO.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaMoskwaKijów
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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