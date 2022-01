Rosja "nie pójdzie na żadne ustępstwa pod presją". Początek rozmów w Genewie

Stany Zjednoczone wspierają wolność suwerennych narodów do wyboru własnych sojuszników - oświadczyła zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman podczas niedzielnego spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Riabkowem w Genewie. Riabkow ocenił, że ich rozmowa była złożona, ale rzeczowa. Zastrzegł jednocześnie, że Rosja "nie pójdzie na żadne ustępstwa pod presją".

Jak poinformował w komunikacie rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, Sherman podkreśliła "przywiązanie Stanów Zjednoczonych do międzynarodowych zasad suwerenności, integralności terytorialnej i wolności suwerennych narodów do wyboru własnych sojuszników", odnosząc się do Ukrainy i jej aspiracji przystąpienia do NATO.

Podczas rozmowy z Riabkowem Sherman podkreśliła także, że Waszyngton jest gotów przedyskutować z Moskwą szereg kwestii dwustronnych, ale nie zamierza poruszać tematu bezpieczeństwa sojuszników bez ich obecności.

Wendy Sherman U.S. Mission Geneva/ Eric Bridiers | CC BY-ND 2.0

Riabkow: Rosja nie pójdzie na żadne ustępstwa pod presją

Wcześniej wiceszef rosyjskiej dyplomacji powiedział po spotkaniu z Sherman, że ich rozmowa była złożona, ale rzeczowa. - Rozmowa była złożona, nie mogłaby być prosta. Co do zasady była rzeczowa. Nie sądzę, żebyśmy jutro marnowali czas na próżno - skomentował Riabkow, odnosząc się do przewidzianej na poniedziałek kolejnej rundy rozmów. - Nigdy nie tracę optymizmu, zawsze się nim kieruję - dodał.

Wiceszef MSZ Rosji cytowany przez agencję RIA ocenił też, że wraz z Sherman "zagłębili się w nadchodzące sprawy". Riabkow powiedział, że Rosja jest gotowa do szczegółowego omówienia w Genewie punkt po punkcie przedstawionych przez Moskwę propozycji tak zwanej gwarancji bezpieczeństwa. Zadeklarował, że Rosja "nie pójdzie na żadne ustępstwa pod presją i wobec gróźb stale wygłaszanych przez zachodnich uczestników nadchodzących rozmów", a wysiłki dyplomatyczną mogą zakończyć się nagle po jednym spotkaniu i "Amerykanie (...) nie powinni mieć co do tego żadnych złudzeń".

Amerykańscy dyplomaci zapowiedzieli wcześniej, że w Genewie USA zamierzają wysłuchać rosyjskich propozycji i przedstawić swoje, by zobaczyć, czy jest pole do dalszych dyskusji. Zaznaczyli jednak, że dotyczyć to będzie tylko kwestii dwustronnych, między innymi dotyczących broni jądrowej. Strona amerykańska zastrzegła też, że spodziewa się, że Kreml może prowadzić dezinformację na temat przebiegu rozmów.

Seria spotkań dyplomatycznych Rosji i USA

17 grudnia MSZ Rosji opublikowało propozycje dotyczące tak zwanej gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Jest to projekt "traktatu pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa" oraz projekt umowy Rosja-NATO. Moskwa chce między innymi zakończenia wsparcia militarnego NATO dla Ukrainy, odstąpienia od rozszerzania Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zakończenia wszelkiej aktywności militarnej niedaleko granic Rosji.

Niedzielna rozmowa przedstawicieli władz USA i Rosji zainaugurowała serię spotkań dyplomatycznych Rosji i USA, które będą kontynuowane w poniedziałek.

W środę w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Rosja, a w czwartek w Wiedniu spotkanie przedstawicieli Rosji i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Autor:kz//now

Źródło: PAP