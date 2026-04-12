Świat

Co dalej? Donald Trump "nigdy definitywnie nie kończy negocjacji"

Donald Trump
Górnicka-Partyka o rozmowach między USA i Iranem. "Trump nigdy nie kończy definitywnie negocjacji"
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump nigdy nie kończy definitywnie negocjacji - powiedziała w TVN24 Magdalena Górnicka-Partyka, komentując fiasko rozmów pokojowych między Iranem a USA. Mówiła między innymi o zbliżających się wyborach do Kongresu, a także o tym, czego boi się Trump.

Prowadzone w sobotę w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się niepowodzeniem, co przyznały zarówno irańskie oficjalne media, jak i stojący na czele amerykańskiej delegacji wiceprezydent J.D. Vance. Delegacje obu krajów już wyjechały z Pakistanu.

Przerwane rozmowy komentowała w TVN24 Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu o polityce w USA i badaczka wizerunku byłego prezydenta USA Baracka Obamy. - Donald Trump nigdy nie kończy definitywnie negocjacji. On może negocjacje chwilowo przerwać, tak jak było w przypadku wojny w Iranie - powiedziała.

Zaznaczyła też, że Trump "to jest człowiek, który całą politykę zagraniczną traktuje jako negocjacje". - Pamiętajmy, że on też ma wybory do Kongresu w listopadzie, które republikanie muszą wygrać, jeśli Donald Trump chce utrzymać pełnię władzy przez kolejne dwa lata swojej prezydentury. Wszystko, co robi w polityce zagranicznej, musi mieć odzwierciedlenie w polityce wewnętrznej - wyjaśniała Górnicka-Partyka.

Gościni TVN24 dodała przy tym, że działania prezydenta USA muszą również sprawić, że "sondaże Partii Republikańskiej będą rosły, a w tej chwili o to trudno". - Ma dość niskie poparcie. 36 procent według ostatnich sondaży - przekazała.

Czego boi się Donald Trump?

Jak zauważyła Górnicka-Partyka, Trump musi wyjść z negocjacji, jak i wojny z Iranem zwycięsko. - On musi doprowadzić do momentu, kiedy będzie mógł ogłosić, że to Stany Zjednoczone odniosły sukces, że to Stany Zjednoczone wygrały te negocjacje i uzyskały wszystko, czego by chciały - mówiła.

Powiedziała też, że prezydent USA najbardziej boi się, że jego zaangażowanie w Iranie nie przyniesie lepszych rezultatów w kontekście ustępstw, na które może zgodzić się państwo, niż to co uzyskał Barack Obama, negocjując porozumienie jądrowe z Iranem. A te - jak przypomniała ekspertka - Trump wypowiedział.

- Pamiętajmy, że negocjacje Baracka Obamy trwały kilka lat. Tych wszystkich ustępstw ze strony Iranu nie dało się uzyskać w dwa tygodnie, więc Donald Trump chce sukcesu szybko, chce efektów spektakularnych szybko, bo wie, że nie ma politycznie czasu, żeby te negocjacje trwały długo. To Iran ma czas - tłumaczyła Górnicka-Partyka.

Iran "próbuje pokazywać, że wciąż posiada siłę"

Przerwane negocjacje komentował również w TVN24 dr Marcin Staszyński z Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytany, czy sukcesem Iranu jest fakt, że w ogóle do rozmów pokojowych doszło, zastanawiał się, czy kraj ten miał inne wyjście.

Jak zwrócił uwagę Staszyński, Iran - mimo prowadzenia kampanii militarnej - został w ostatnim czasie w dużym stopniu osłabiony. - Oczywiście propagandowo próbuje pokazywać, że wciąż posiada siłę i możliwości wpływu na sytuację - dodał.

Gość TVN24 zaznaczył też, że dla strony irańskiej kartą przetargową jest blokada cieśniny Ormuz, która sprawiła, że USA i Izrael były gotowe do negocjacji. - Na razie nie mamy pozytywnych rezultatów. To jest dość niepokojący sygnał na tę chwilę, dlatego że Pakistan był teraz tym ważnym komponentem w rozmowach, niejako zastąpił Oman, który do tej pory był głównym mediatorem (...). Pytanie, czy jeszcze uda mu się coś zdziałać na tym polu - zastanawiał się.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Donald TrumpAdministracja Donalda TrumpaBliski WschódKonflikty zbrojne IranuIrański program atomowyUSA - Iran
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica