Blinken po spotkaniu w Genewie: jesteśmy gotowi, by pisemnie odpowiedzieć Rosji

Po spotkaniu z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem sekretarz stanu USA Antony Blinken zaznaczył, że USA i ich sojusznicy niezachwianie wspierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Dodał, że jeśli jakiekolwiek jednostki rosyjskiego wojska wkroczą na Ukrainę, to będzie to oznaczało ponowną inwazję i spotka się ze zdecydowaną, solidarną i szybką odpowiedzią USA i ich sojuszników.

Blinken o spotkaniu: bez przełomu

Po spotkaniu polityków Blinken zapewniał na konferencji prasowej, że USA i ich sojusznicy niezachwianie wspierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. - Jeżeli jakiekolwiek jednostki rosyjskiego wojska wkroczą na Ukrainę, to będzie to oznaczało ponowną inwazję i spotka się ze zdecydowaną, solidarną i szybką odpowiedzią USA i ich sojuszników - powiedział.

Sekretarz stanu USA stwierdził, że Waszyngton dąży do ustalenia, czy Moskwa jest przygotowana do podjęcia ścieżki dyplomatycznej w celu rozładowania napięć wokół Ukrainy. Zapowiedział dziennikarzom w Genewie, że Stany Zjednoczone zgodziły się podzielić się z Rosją bardziej szczegółowo obawami i pomysłami na piśmie w przyszłym tygodniu, dodając, że on i Ławrow zgodzili się, że kontynuowanie procesu dyplomatycznego jest ważne. - Jesteśmy gotowi, by pisemnie odpowiedzieć na zgłaszane w ostatnich tygodniach obawy Rosji dotyczące spraw bezpieczeństwa, ale Rosja musi także odnieść się do naszych obaw - oświadczył