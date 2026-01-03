Zełenski: chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za świetne spotkanie Źródło: TVN24/Reuters

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że 3 stycznia dojdzie do spotkania doradców ds. bezpieczeństwa państw koalicji chętnych, po czym 6 stycznia spotkają się ich przywódcy. W piątek Zełenski podał, że po tych rozmowach dojdzie do jeszcze jednej narady doradców ds. bezpieczeństwa - 7 stycznia.

"Prezydent (Francji Emmanuel) Macron wraz z europejskimi przywódcami zorganizują spotkanie na szczeblu liderów 6 stycznia we Francji. A wszystko to, co wypracują nasi doradcy (3 stycznia w Ukrainie), zostanie zatwierdzone przez liderów. Odbędą się także spotkania doradców 7 stycznia po tym etapie prac i będziemy omawiać kolejne kroki dotyczące spotkań przywódców Europy i Stanów Zjednoczonych" - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Rozmowy europejskich przywódców, spotkanie Zełenskiego z Trumpem

We wtorek premier Donald Tusk uczestniczył w rozmowach na wysokim szczeblu w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Poinformował, że brali w nich udział liderzy kluczowych państw europejskich, a także premier Kanady Mark Carney, szefowie instytucji europejskich oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Tusk ocenił po rozmowach, że pokój w Ukrainie jest na horyzoncie i zaznaczył, że kluczowa jest koordynacja w tej sprawie działań rządu i prezydenta Karola Nawrockiego.

W niedzielę na Florydzie Zełenski spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, po czym obaj ogłosili, że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny. Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 procentach uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w 100 procentach, zaś europejskie gwarancje prawie w 100 procentach, w tym w 100 procentach w wymiarze militarnym.

