Świat Rozmowy pokojowe w Oslo. Trwa spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Steve'em Witkoffem Oprac. Aleksandra Sapeta Oprac. Kuba Koprzywa Zespół autorów |

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Steve'em Witkoffem w Oslo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HEIKO JUNGE / POOL

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Trwa spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem. W rozmowach zdalnie uczestniczy też Jared Kushner. W spotkaniu uczestniczą również premier Norwegii Jonas Gahr Stoere i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Spotkanie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HEIKO JUNGE / POOL

"Prezydent Zełenski zwrócił się z prośbą do Norwegii i Finlandii o zorganizowanie spotkania w ramach trwających działań dyplomatycznych w krytycznym momencie dla Ukrainy" - przekazał wcześniej norweski premier Jonas Gahr Stoere w komunikacie. W poniedziałek Zełenski powiedział, że ukraińscy i amerykańscy negocjatorzy mogą spotkać się w Norwegii w najbliższych dniach.

Przed godziną 13 samolot z Zełenskim wylądował w Oslo.

Wołodymyr Zełenski wylądował w Oslo Źródło zdjęcia: TVN24

Tusk dementuje informacje o udziale Polski: to jest jakieś nieporozumienie

Wcześniej agencja Reuters podała, że rozmowy w Oslo mają odbyć się w formacie grupy E4, w skład której wchodzą Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Polska.

Donald Tusk poinformował, że ta informacja jest nieprawdziwa. - To jest jakieś nieporozumienie. W Oslo spotykają się pan Witkoff, online będzie pan Kushner, a więc negocjatorzy, jeśli można tak powiedzieć, ze strony amerykańskiej, którzy udadzą się też do Moskwy później - mówił przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Szef rządu zapewnił też, że jest w stałym kontakcie z premierami Finlandii i Norwegii. - Informują mnie o tym, jak przebiegały przygotowania do tego spotkania już od 5.30 rano - podkreślił. Jak dodał, "nie przeceniałbym konsekwencji i skutków tego spotkania.".

- Traktujmy to jako kolejne bardziej konsultacje i takie sondażowe badanie, czy możliwe są warunki do osiągnięcia jakiegoś rozejmu czy przerwania ognia - mówił. - Trzymam kciuki, szczególnie teraz, kiedy niektóre komunikaty, niektóre decyzje czy propozycje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej z różnych stolic, budzą czasami nadzieję, a czasami niepokój - powiedział premier.

Jak dodał, "bardzo byśmy chcieli, żeby cały świat Zachodu był solidarny i bardzo jednolity, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją". - Polska i Europa będą starały się chronić skutecznie Ukrainę przed nie tylko rosyjską agresją, ale też ewentualnymi żądaniami, które mogą wpłynąć też na nasze bezpieczeństwo - zapewniał Tusk.

Steve Witkoff uda się do Moskwy?

Według agencji Reuters Witkoff ma udać się także do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem. Ostatni raz był w Moskwie na początku września. Tym razem rozmowy ze stroną rosyjską mają dotyczyć szeregu kwestii związanych z Ukrainą, a także uwolnienia obywatela USA Stephena Hubbarda, który został osadzony w rosyjskim więzieniu w 2022 roku.

Rozmówcy agencji Reuters zaznaczyli, że harmonogram ma charakter wstępny i może ulec zmianie. Biały Dom nie skomentował dotychczas tych doniesień.

Decyzje Trumpa i ustępstwa wobec Rosji

Agencja Reuters zwraca uwagę, że do spotkania w Oslo dojdzie w cieniu pogarszających się relacji Kijowa i Waszyngtonu. Donald Trump w ostatnim czasie wygłosił serię krytycznych słów pod adresem prezydenta Ukrainy. Kilkakrotnie zarzucił też Zełenskiemu, że nie chce zakończyć wojny i nie powinien już prowadzić negocjacji pokojowych, a w Ukrainie powinny odbyć się wybory.

W tym czasie amerykańska administracja poczyniła też ustępstwa wobec Moskwy, łagodząc sankcje na rosyjskie paliwa oraz zawierając porozumienie z Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Zełenski zarzuca Waszyngtonowi ograniczenie działania systemu StarShield dla Ukrainy i wstrzymanie wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem.

Według doniesień "Washington Post" administracja Trumpa nie zatwierdziła też przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących.