Świat

Rozmowy Iran - USA. Ruszyły negocjacje w Pakistanie

Zespół autorów
Oprac. Adrian WróbelOprac. Mikołaj GątkiewiczOprac. Michał Malinowski
|
Rozmowa pomiędzy J.D. Vance, Shehbazem Sharifem i Mohammadem Ghalibafem transmitowana w pakistańskiej telewizji
J.D. Vance przybył do Islamabadu na negocjacje pokojowe
Amerykańskie i irańskie źródła przekazały informację, że trójstronne rozmowy z udziałem Pakistanu już się rozpoczęły. Wcześniej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance spotkał się z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem.

W stolicy Pakistanu, Islamabadzie, rozpoczęły się rozmowy pokojowe USA i Iranu. Wiadomość o rozpoczęciu negocjacji przekazała amerykańska telewizja CBS. O rozmowach poinformowały też telewizja państwowa Iranu oraz agencja Fars, która jest powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Rozmowa pomiędzy J.D. Vancem, Shehbazem Sharifem i Mohammadem Bager Ghalibafem transmitowana w pakistańskiej telewizji
Źródło: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

Na czele irańskiej delegacji stoi przewodniczący parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf, a w jej skład wchodzi także między innymi minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.

W irańskich wymaganiach negocjacyjnych znalazły się zapisy o cieśninie Ormuz, wypłaceniu reparacji wojennych, odmrożeniu irańskich aktywów oraz rozejmie w całym regionie - przekazała agencja Reuters, powołując się na telewizję państwową Iranu.

"Krok w kierunku trwałego pokoju w regionie"

Wcześniej Biały Dom przekazał, że J.D. Vance odbył już rozmowę z premierem Pakistanu. Wzięli w niej udział również specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner.

J.D. Vance i Shehbaz Sharif
Źródło: PAP/EPA/PAKISTAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT

"Premier wyraził nadzieję, że rozmowy te będą stanowić krok w kierunku trwałego pokoju w regionie" - przekazało biuro Sharifa.

Władze Pakistanu wykorzystują weekendowe rozmowy jako okazję do podkreślenia swojej roli mediacyjnej w amerykańsko-izraelskiej wojnie z Iranem. W całym Islamabadzie pojawiły się plakaty promujące negocjacje. Widnieje na nich napis: "Rozmowy w Islamabadzie - kwiecień 2026" oraz flagi Pakistanu, Stanów Zjednoczonych i Iranu.

Negocjacje w Islamabadzie
Źródło: PAP/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Stanowisko Izraela

Władze Iranu przed rozpoczęciem rozmów z USA w Pakistanie domagały się zawieszenia broni w Libanie i odmrożenia irańskich aktywów. Na ten pierwszy warunek Izrael jednak nie przystał.

"Podczas rozmowy (w piątek - red.) między ambasadorami Izraela i Libanu w Waszyngtonie, a także ambasadorem USA w Libanie, pod auspicjami Departamentu Stanu USA, Izrael zgodził się na rozpoczęcie formalnych negocjacji pokojowych w najbliższy wtorek" - przekazał ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter.

"Izrael odmówił rozmów na temat zawieszenia broni z Hezbollahem" - dodał. Podkreślił, że Hezbollah "nadal atakuje Izrael i jest główną przeszkodą na drodze do pokoju między tymi dwoma krajami".

Takich negocjacji "nie było na świecie od lat"
Rząd Libanu poinformował, że rozmowa telefoniczna była częścią działań dyplomatycznych mających na celu zapewnienie zawieszenia broni i rozpoczęcie negocjacji. Obie strony zgodziły się na pierwsze spotkanie dopiero we wtorek w Departamencie Stanu USA i przy udziale USA.

Rozmowy pokojowe. Dlaczego Pakistan?

Według serwisu The Conversation, takie dyplomatyczne zwycięstwo jest niezwykle ważne dla Islamabadu, niezależnie od tego, w jakim stopniu porozumienie było dotychczas przestrzegane. Według The Conversation irański reżim jest "co najmniej skłonny" do wysłuchania Pakistanu, ze względu na wspólną historię i bliskie sąsiedztwo geograficzne.

Jak zaznaczają dziennikarze, bliskie więzi Pakistanu z Iranem sięgają okresu sprzed rewolucji islamskiej w 1979 roku, która obaliła monarchię. Wówczas władze w Islamabadzie korzystały z irańskiej mediacji podczas wojen z Indiami w latach 1965 i 1971. Po rewolucji na relacje pozytywnie wpływały również względy religijne - około 20 procent ludności Pakistanu stanowią szyici, wyznawcy dominującej w Iranie gałęzi islamu.

Zdaniem The Conversation Pakistan cieszy się też wiarygodnością w oczach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, za czym ma stać przede wszystkim istotna rola, jaką w kształtowaniu polityki zagranicznej kraju odgrywa wojsko. Szef sztabu pakistańskiej armii Asim Munir, pełniący tę funkcję od 2022 roku, miał nawiązać w ostatnich latach ciepłe relacje z obecnym prezydentem USA.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Maja Piotrowska

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny". W nocy z czwartku na piątek Trump skomentował doniesienia o pobieraniu opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz i oskarżył Irańczyków o łamanie umowy o rozejmie.

Źródło: PAP, New York Times, BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

PakistanIranUSAIzraelJ.D. VanceSteve WitkoffDonald Trump
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
