Świat Rozmowy pokojowe USA-Iran. Biały Dom: J.D. Vance rozmawiał z premierem Pakistanu

J.D. Vance przybył do Islamabadu na negocjacje pokojowe

W irańskich wymaganiach znalazły się zapisy o Cieśninie Ormuz, wypłaceniu reparacji wojennych, odmrożeniu irańskich aktywów oraz rozejmie w całym regionie - przekazała agencja Reuters, powołując się na telewizję państwową Iranu.

Wcześniej Biały Dom przekazał, że J.D. Vance odbył już rozmowę z premierem Pakistanu. Wzięli w niej udział również specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner.

"Premier wyraził nadzieję, że rozmowy te będą stanowić krok w kierunku trwałego pokoju w regionie" - przekazało biuro premiera Pakistanu.

Władze Pakistanu wykorzystują weekendowe rozmowy jako okazję do podkreślenia swojej roli mediacyjnej w amerykańsko-izraelskiej wojnie z Iranem. W całym Islamabadzie pojawiły się plakaty promujące negocjacje. Widnieje na nich napis: "Rozmowy w Islamabadzie - kwiecień 2026" oraz flagi Pakistanu, Stanów Zjednoczonych i Iranu.

Warunki Iranu

Władze Iranu przed rozpoczęciem rozmów z USA w Pakistanie domagały się zawieszenia broni w Libanie i odmrożenia irańskich aktywów. Na ten pierwszy warunek Izrael jednak nie przystał.

"Podczas rozmowy (w piątek - red.) między ambasadorami Izraela i Libanu w Waszyngtonie, a także ambasadorem USA w Libanie, pod auspicjami Departamentu Stanu USA, Izrael zgodził się na rozpoczęcie formalnych negocjacji pokojowych w najbliższy wtorek" - przekazał ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter.

"Izrael odmówił rozmów na temat zawieszenia broni z Hezbollahem" - dodał. Podkreślił, że Hezbollah "nadal atakuje Izrael i jest główną przeszkodą na drodze do pokoju między tymi dwoma krajami".

Rząd Libanu poinformował, że rozmowa telefoniczna była częścią działań dyplomatycznych mających na celu zapewnienie zawieszenia broni i rozpoczęcie negocjacji. Obie strony zgodziły się na pierwsze spotkanie dopiero we wtorek w Departamencie Stanu USA i przy udziale USA.

Rozmowy pokojowe. Dlaczego Pakistan?

Według serwisu The Conversation, takie dyplomatyczne zwycięstwo jest niezwykle ważne dla Islamabadu, niezależnie od tego, w jakim stopniu porozumienie było dotychczas przestrzegane. Według The Conversation irański reżim jest "co najmniej skłonny" do wysłuchania Pakistanu, ze względu na wspólną historię i bliskie sąsiedztwo geograficzne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dlaczego to Pakistan jest mediatorem na Bliskim Wschodzie?

Jak zaznaczają dziennikarze, bliskie więzi Pakistanu z Iranem sięgają okresu sprzed rewolucji islamskiej w 1979 roku, która obaliła monarchię. Wówczas władze w Islamabadzie korzystały z irańskiej mediacji podczas wojen z Indiami w latach 1965 i 1971. Po rewolucji na relacje pozytywnie wpływały również względy religijne - około 20 procent ludności Pakistanu stanowią szyici, wyznawcy dominującej w Iranie gałęzi islamu.

Zdaniem The Conversation Pakistan cieszy się też wiarygodnością w oczach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, za czym ma stać przede wszystkim istotna rola, jaką w kształtowaniu polityki zagranicznej kraju odgrywa wojsko. W ocenie portalu szef sztabu pakistańskiej armii Asim Munir, pełniący tę funkcję od 2022 roku, nawiązał w ostatnich latach ciepłe relacje z obecnym prezydentem USA. W czasie urzędowania Trumpa dwukrotnie odwiedził on USA, w tym raz spotkał się z nim w Gabinecie Owalnym.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny". W nocy z czwartku na piątek Trump skomentował doniesienia o pobieraniu opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz i oskarżył Irańczyków o łamanie umowy o rozejmie.

