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Świat

Kiedy rozmowy Ukrainy z Rosją i USA? Wołodymyr Zełenski wskazał możliwy termin

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Wołodymyr Zełenski w czasie wizyty w Londynie (13.10.2026)
Trump wspiera Putina i krytykuje Zełenskiego. Reakcje polityków PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Henry Nicholls/PAP/EPA
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Ukraina liczy, że kolejne rozmowy pokojowe z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędą się już w listopadzie. - Mamy wielką nadzieję, że nie przeszkodzi w tym możliwa eskalacja na Bliskim Wschodzie - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Holandii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę spotkał się w Hadze z premierem Holandii Robem Jettenem. Podczas wspólnej konferencji prasowej odniósł się do perspektyw wznowienia trójstronnych negocjacji pokojowych między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

- Liczymy, że spotkanie odbędzie się do 10 listopada w Abu Zabi i mamy wielką nadzieję, że nie przeszkodzi w tym możliwa eskalacja na Bliskim Wschodzie, o której tak wiele się teraz mówi - powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent doprecyzował, że najbardziej prawdopodobny termin rozmów to okres od 6 do 10 listopada. Przyznał, że miejsce spotkania może jeszcze ulec zmianie, ale podkreślił, że nie należy ponownie przesuwać jego daty.

Zełenski o negocjacjach: czekamy na stronę amerykańską

Zełenski poinformował, że Kijów czeka na decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie szczegółów spotkania. Jego zdaniem sytuacja powinna wyjaśnić się po 4 listopada. - Mamy nadzieję, że po wyborach (połówkowych, które odbędą się 3 listopada w USA - red.) strona amerykańska będzie gotowa ze wszystkimi odpowiedziami. Jest więc jasne, że po 4 listopada będziemy mieli datę - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy podkreślił również znaczenie obecności państw europejskich przy stole negocjacyjnym. Zastrzegł jednak, że Kijów nie zamierza rezygnować z rozmów, jeśli Waszyngton będzie nalegał na ograniczenie formatu do trzech stron.

- Ważne, by Europa tam była, ale jeśli Amerykanie powiedzą: nie, tym razem odbędzie się tylko spotkanie trójstronne, to nie zaprzepaścimy tej możliwości spotkania - oświadczył.

Jak wyjaśnił, priorytetem Ukrainy pozostaje przyspieszenie działań dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny. - Musimy przesunąć ten proces w kierunku pokoju w dowolnym formacie, w dowolnym terminie, jak najwcześniej - podkreślił.

Holandia zapowiada kolejne 500 milionów euro pomocy dla Ukrainy

Na konferencji prasowej premier Rob Jetten ogłosił, że Holandia przekaże dodatkowy pakiet wsparcia wojskowego o wartości 500 milionów euro do Ukrainy. - Obejmuje w szczególności środki obrony powietrznej oraz drony przeznaczone do ochrony przed nieustannymi rosyjskimi atakami z powietrza - precyzował.

Szef holenderskiego rządu ocenił, że Rosja nie wykazuje gotowości do zaprzestania ataków na Ukrainę. Według niego, Moskwa liczy na osłabienie ukraińskiego społeczeństwa i gospodarki, jednak nie osiągnie tego celu.

Jetten podkreślił, że dalsza pomoc międzynarodowa pozostaje kluczowa dla zdolności Ukrainy do obrony przed rosyjską agresją. - My, jako sojusznicy, musimy nadal mieć świadomość, że nasze nieprzerwane wsparcie ma decydujące znaczenie - zaznaczył.

Rozmowy europejskich przywódców z Putinem

Premier Holandii odniósł się również do działań dyplomatycznych podejmowanych przez europejskich przywódców. Zapewnił, że jego kraj popiera inicjatywy mogące doprowadzić do trwałego i sprawiedliwego pokoju w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Holandii Rob Jetten
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Holandii Rob Jetten
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/REMKO DE WAAL

Jetten wskazał między innymi na rozmowę telefoniczną, którą dzień wcześniej z Władimirem Putinem przeprowadzili premier Norwegii Jonas Gahr Store oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. - Holandia bardzo ceni wysiłki podejmowane różnymi kanałami dyplomatycznymi w celu zwiększenia presji na Rosję - powiedział szef holenderskiego rządu.

Podkreślił, że równolegle - z próbami dyplomatycznego zakończenia wojny - niezbędne pozostaje utrzymanie pomocy wojskowej i politycznej dla Kijowa.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaHolandiaUSA
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