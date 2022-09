Rozmowy o Nord Stream w Berlinie. "Wszystkie dostępne informacje wskazują na celowy sabotaż"

Kanclerz Olafa Scholz rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO, premier Danii, premierem Norwegii i premier Szwecji na temat zniszczeń gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim. - Wszystkie dostępne obecnie informacje wskazują na celowy akt sabotażu dokonany na te rurociągi - przekazał rzecznik niemieckiego rządu. "Nie można wykluczyć, że mamy do czynienia z atakiem na europejską infrastrukturę energetyczną" - podkreślili z kolei we wspólnym oświadczeniu ministrowie obrony Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Islandii.

Oświadczenie ministrów obrony

