Szef NATO po rozmowach z Rosją: sojusznicy wezwali Rosję do natychmiastowej deeskalacji napięcia

Po rozmowach NATO-Rosja szef Sojuszu Jens Stoltenberg ogłosił, że NATO wezwało stronę rosyjską do poszanowania suwerenności Ukrainy i do deeskalacji na granicach tego kraju. Jak dodał, sojusznicy potwierdzili politykę otwartych drzwi dla nowych członków NATO. - Rosja nie ma prawa weta – podkreślił.

W środę po godz. 10 rozpoczęło się w Brukseli poświęcone Ukrainie posiedzenie Rady NATO-Rosja. "To okazja do dialogu w krytycznym momencie dla bezpieczeństwa europejskiego. Kiedy napięcie jest duże, ważne jest, abyśmy usiedli przy jednym stole i porozmawiali o naszych obawach" – napisał na Twitterze po rozpoczęciu rozmów szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Na konferencji prasowej po rozmowach NATO-Rosja, szef Sojuszu powiedział, że "nie była to łatwa dyskusja". Zaznaczył, że w kwestii Ukrainy są różnice między Rosją i członkami Sojuszu i "nie będzie ich łatwo przełamać".

- Sojusznicy NATO wyrazili poważne zaniepokojenie rosyjską komasacją wojsk wokół Ukrainy. Wezwano Rosję do natychmiastowej deeskalacji oraz do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej jej sąsiadów – mówił.

Pieskow: Moskwa nie stawia ultimatum

Zastrzegł jednak, że sytuacja w sferze europejskiego bezpieczeństwa i narodowych interesów Rosji, które stanowią "niezbywalną część Europy i architektury europejskiego bezpieczeństwa", osiągnęła punkt krytyczny, gdzie nie można już zwlekać i trzeba udzielić konkretnych odpowiedzi na wyrażone przez Rosję obawy. - W ostatnich dniach widzimy, że tłem dla trwających rozmów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa są agresywne deklaracje władz w Waszyngtonie, co oczywiście zwraca naszą uwagę. Chociaż rozumiemy, po co to się robi - oznajmił Pieskow.