Świat Spotkanie prezydenta USA i Rosji. Donald Trump o Władimirze Putinie: przyjaciel Oprac. Aleksandra Sapeta |

Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem w Shenzhen Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUKAS COCH

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Czwartek to drugi i ostatni dzień szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen. Na jego marginesie zaplanowano trójstronne spotkanie przywódców Rosji, Chin i USA.

Trump i Putin mieli już okazję zobaczyć się i przywitać w środę podczas przyjęcia. Na nagraniu udostępnionym przez agencję Reuters widać, że prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji ponownie uścisnęli sobie dłoń przed pamiątkowym zdjęciem uczestników szczytu w czwartek.

Donald Trump wita się z Władimirem Putinem na szczycie Shenzhen Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LUKAS COCH

Spotkanie Trump-Putin

Później doszło też do indywidualnego spotkania Trump-Putin. Dostęp do sali był ściśle ograniczony - do środka wpuszczono tylko jedną kamerę telewizyjną - donosił CNN.

- Kim on jest? On jest moim przyjacielem - powiedział Trump, wchodząc do sali i wskazując w stronę Putina. Następnie zwrócił się do niego: - Dobrze cię widzieć.

- Mamy dobre relacje od wielu lat. Znamy się od dawna. Myślę, że wiele wspaniałych rzeczy może wyniknąć z tego, a przynajmniej coś się zacznie - mówił prezydent USA przed rozpoczęciem rozmów.

Trumpowi towarzyszył sekretarz stanu Marco Rubio oraz sekretarz skarbu Scott Bessent. Z kolei obok Putina można było zobaczyć między innymi szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa.

Trump spotkał się z Putinem na szczycie w Shenzhen Źródło zdjęcia: Reuters

Putin wyszedł w "doskonałym" humorze

Spotkanie trwało niecałą godzinę. Później Trump przybył do Kylin Villa, ekskluzywnego ośrodka w Shenzhen na rozmowy w cztery oczy z Xi Jinpingiem.

Rosyjska agencja TASS podała, powołując się na doradcę Kremla Jurija Uszakowa, że tematem dyskusji Trumpa i Putina była wojna w Ukrainie oraz zbliżające się trójstronne spotkanie z prezydentem Chin. Uszakow miał powiedzieć, że spotkanie przebiegło pomyślnie, a Putin opuścił spotkanie w "doskonałym" nastroju.

Ostatni raz osobiście Trump i Putin bezpośrednio prowadzili rozmowy w trakcie szczytu na Alasce w sierpniu 2025 roku. Wówczas nie doprowadziło to do przełomu w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Później Trump i Putin kilkukrotnie rozmawiali telefonicznie.

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Trójstronne rozmowy w odciętej od świata willi

Późniejsze trójstronne rozmowy mają odbyć się w rządowym kompleksie Kylin Villa w Shenzhen. Zajmujący 38 ha państwowy kompleks - nazwany od mitycznego stworzenia qilin - obejmuje wille i pawilony recepcyjne rozsiane wśród ogrodów i lasu, z których główny poprzedza aleja palmowa. Taki układ pozwala delegacjom przemieszczać się z dala od kamer.

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Służby już odcięły dostęp do ośrodka. Pojawiły się policyjne blokady i szpalery flag APEC, a funkcjonariusze zawracają auta bez przepustek.

Według ekspertów cytowanych przez BBC wybór dyskretnej lokalizacji ma wymiar polityczny i logistyczny. Minseon Ku z Uniwersytetu DePaul oceniła, że Pekin traktuje rozmowy jako spotkanie towarzyszące, aby nie przyćmiły szczytu APEC. Z kolei prof. Shaoyu Yuan z Uniwersytetu Nowojorskiego wskazał na łatwość zabezpieczenia terenu i bliskość lotniska, co ułatwi wylot Trumpowi.

Z zapowiedzi Kremla wynika, że rozmowy Trump-Putin-Xi Jinping rozpoczną się o godzinie 7.30.

Co ze spotkaniem Trumpa z Kim Dzong Unem?

Media analizują też spotkania, do których prawdopodobnie nie dojdzie. Trump powiedział przed przybyciem do Chin, że "być może" spotka się tam z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.

Według CNN dyktator raczej nie pojawi się w Shenzhen. Północnokoreańska agencja prasowa KCNA poinformowała w czwartek, że dzień wcześniej Kim wizytował akademię morską na wschodnim wybrzeżu swojego kraju. Stacja zwróciła uwagę, że przywódca Korei Północnej unika samolotów, a zagraniczne podróże odbywa opancerzonym pociągiem, który porusza się z prędkością 60 kilometrów na godzinę. Shenzhen leży na południu Chin, ponad dwa tysiące kilometrów od Pjongjangu.

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Agencja informacyjna Korei Południowej Yonhap także nie widzi oznak rychłego spotkania Trumpa i Kima.

Prezydent USA wielokrotnie sygnalizował chęć powrotu do dialogu z Kimem. Podczas swojej pierwszej kadencji spotkał się z nim trzykrotnie - w czerwcu 2018 w Singapurze, w lutym 2019 roku w Hanoi i w czerwcu 2019 roku w strefie zdemilitaryzowanej na granicy pomiędzy dwoma państwami koreańskimi.

Spotkania nie przyniosły trwałych porozumień w sprawie rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej ani złagodzenia nałożonych na nią sankcji. Od 2019 roku negocjacje pomiędzy krajami znajdują się w martwym punkcie.