Mówi pasażer wagonu numer 6

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Co najmniej 69 osób zginęło w środę, gdy hiszpański pociąg ekspresowy dużej prędkości uderzył w stojący skład w prowincji Toledo. Służby wciąż pracują na miejscu tragedii, a hiszpańskie władze zastrzegają, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

To już druga w tym roku katastrofa kolejowa w Hiszpanii, a zarazem najbardziej tragiczny wypadek tego typu w Europie od 2013 roku.

Jacek Tacik, reporter "Faktów" TVN, rozmawiał z Gonzalo Del Pozo, pasażerem pociągu, w którym było najwięcej ofiar.

Jacek Tacik: Gonzalo, jestem szczęśliwy, że jesteś cały i zdrowy. Kto tak rezerwował miejsce w pociągu? Sam kupiłeś bilet?

Gonzalo Del Pozo: Tak, sam. To był wyjazd służbowy. W związku z tym samodzielnie dokonałem rezerwacji za pośrednictwem platformy internetowej, starając się dopasować godziny podróży do zaplanowanych przeze mnie spotkań. Musiałem zorganizować kilka podróży pociągiem w tym tygodniu, zarówno do Sewilli, jak i do innych miast w Hiszpanii.

Chciałbym jednak dopytać, kto dokładnie wybrał wagon i miejsce, w którym siedziałeś. Pytam o to, ponieważ osoby, które straciły życie, podróżowały wagonami numer 7 i 8, podczas gdy ty znajdowałeś się w wagonie numer 6.

Było to całkowicie przypadkowe. Właściwie jedyna decyzja dotycząca wyboru miejsca zapadła już po tym, jak zająłem swoje pierwotne miejsce. Było to miejsce przy czteroosobowym stoliku. Ponieważ podróż odbywała się bardzo wcześnie rano, a czekał mnie bardzo długi dzień, zaraz po ruszeniu pociągu zmieniłem miejsce na inne, wolne i wygodniejsze. Chciałem móc swobodnie korzystać z komputera, a być może nawet trochę się przespać i odpocząć.