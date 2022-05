Rozmowa Scholza i Macrona z Putinem. Sikorski: mam nadzieję, że nie jest pretekstem do niewysyłania pomocy Ukrainie

Europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski pytany w "Faktach po Faktach", czy takie negocjacje z Putinem to teraz dobry krok, ocenił, że "to jest oczywiście dwuznaczne". - Te dwa państwa już prowadziły negocjacje w formule mińskiej (w 2014 roku-red.). Ja wtedy przestrzegałem Ukraińców, że to nie jest dobra dla nich formuła, że poprzednia, genewska: Rosja, Ukraina, Unia Europejska, Stany Zjednoczone była lepsza. Proces miński nie doprowadził do jakiegoś stanu równowagi. Doprowadził raczej do wojny – mówił.