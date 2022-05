Amerykański minister obrony Lloyd Austin rozmawiał z Siergiejem Szojgu. Pierwszy raz od 18 lutego

Korespondent "Faktów" TVN o rozmowie Austina z Szojgu

Zwracał uwagę na poruszoną w rozmowie kwestię znaczenie utrzymania linii komunikacyjnych między USA i Rosją. - To istotne dlatego, by między innymi nie dochodziło do jakiś nieporozumień na polu walki. Aby w przypadku jakiegoś teoretycznego błędu, gdy rakieta lub pocisk poleciałaby nie tam, gdzie ma, by można było się błyskawicznie skomunikować - mówił Wrona.