Meloni wsparła Zełenskiego

Narada z Zełenskim po rozmowach pokojowych w Genewie Źródło: Reuters

Rozmowa odbyła się przed serią spotkań Wołodymyra Zełenskiego. W najbliższych dniach złoży on wizyty w Londynie, Brukseli oraz w Rzymie. Według dziennika "Il Messaggero" Zełenski będzie w Rzymie we wtorek rano. "Podczas rozmowy premier Meloni przede wszystkim ponownie wyraziła solidarność Włoch w związku z nową serią masowych ataków rosyjskich na cywilne cele ukraińskie i zawiadomiła prezydenta Zełenskiego o pilnych dostawach w ramach wsparcia dla infrastruktury energetycznej i ludności. Generatory prądu przekazane przez włoskie firmy zostaną wysłane na Ukrainę w najbliższych tygodniach" - głosi oświadczenie rządu.

Meloni zapewniła o wsparciu dla trwającego procesu negocjacyjnego.

"Temu procesowi służy powtarzana gotowość Ukrainy do tego, by zasiąść w dobrej wierze przy stole negocjacyjnym. Dlatego ponownie podkreślono oczekiwanie, aby ze strony rosyjskiej pojawiła się podobna otwartość" - napisano.

Tydzień aktywności dyplomatycznej Zełenskiego

W poniedziałek w Londynie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz omówią z prezydentem Zełenskim amerykańskie wysiłki w celu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

"Rozpoczynamy nowy tydzień aktywności dyplomatycznej - będą konsultacje z europejskimi przywódcami. Przede wszystkim dyskutowane będą kwestie bezpieczeństwa (...), pakiety wsparcia dla naszej obronności, (...) długoterminowe finansowanie Ukrainy. Oczywiście będziemy rozmawiać również o (...) wspólnym stanowisku negocjacyjnym" - poinformował prezydent Zełenski.

Ukraiński lider, jak pisze "Ukraińska Prawda", wspomniał również o "merytorycznych rozmowach z przedstawicielami prezydenta USA" w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, podkreślając, że były one konstruktywne, ale niełatwe. - Amerykańscy przedstawiciele znają podstawowe założenia ukraińskiego stanowiska negocjacyjnego - oświadczył prezydent Zełenski w oświadczeniu wideo.

Prezydent Ukrainy poinformował w sobotę, że przeprowadził rozmowę telefoniczną ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem i zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Ukraiński przywódca dodał, że oczekuje szczegółowych informacji na temat wszystkich kwestii, które były omawiane podczas niedawnych rozmów amerykańsko-rosyjskich w Moskwie.

Podczas rozmów na Florydzie tydzień temu stronę amerykańską reprezentowali specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner, zaś stronę ukraińską Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generał Andrij Hnatow. - Niektóre kwestie można omówić tylko osobiście: Umierow i Hnatow będą mi zgłaszać tematy, a ja będę rozmawiał z przywódcami Europy - mamy zaplanowane spotkania w Londynie, a także w Brukseli - poinformował Zełenski. Jednocześnie wyraził podziękowanie Witkoffowi i Kushnerowi za - jak się wyraził - gotowość prowadzenia negocjacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

