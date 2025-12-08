Logo strona główna
Świat

Meloni wsparła Zełenskiego

Giorgia Meloni
Narada z Zełenskim po rozmowach pokojowych w Genewie
Źródło: Reuters
Premierka Włoch i prezydent Ukrainy w niedzielę odbyli rozmowę telefoniczną. Giorgia Meloni zapewniła Wołodymyra Zełenskiego o wsparciu dla trwającego procesu negocjacyjnego w sprawie pokoju. Ukraiński przywódca pojawi się z wizytą w Rzymie.

Rozmowa odbyła się przed serią spotkań Wołodymyra Zełenskiego. W najbliższych dniach złoży on wizyty w Londynie, Brukseli oraz w Rzymie. Według dziennika "Il Messaggero" Zełenski będzie w Rzymie we wtorek rano. "Podczas rozmowy premier Meloni przede wszystkim ponownie wyraziła solidarność Włoch w związku z nową serią masowych ataków rosyjskich na cywilne cele ukraińskie i zawiadomiła prezydenta Zełenskiego o pilnych dostawach w ramach wsparcia dla infrastruktury energetycznej i ludności. Generatory prądu przekazane przez włoskie firmy zostaną wysłane na Ukrainę w najbliższych tygodniach" - głosi oświadczenie rządu.

Meloni zapewniła o wsparciu dla trwającego procesu negocjacyjnego.

"Temu procesowi służy powtarzana gotowość Ukrainy do tego, by zasiąść w dobrej wierze przy stole negocjacyjnym. Dlatego ponownie podkreślono oczekiwanie, aby ze strony rosyjskiej pojawiła się podobna otwartość" - napisano.

Tydzień aktywności dyplomatycznej Zełenskiego

W poniedziałek w Londynie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz omówią z prezydentem Zełenskim amerykańskie wysiłki w celu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

"Rozpoczynamy nowy tydzień aktywności dyplomatycznej - będą konsultacje z europejskimi przywódcami. Przede wszystkim dyskutowane będą kwestie bezpieczeństwa (...), pakiety wsparcia dla naszej obronności, (...) długoterminowe finansowanie Ukrainy. Oczywiście będziemy rozmawiać również o (...) wspólnym stanowisku negocjacyjnym" - poinformował prezydent Zełenski.

Ukraiński lider, jak pisze "Ukraińska Prawda", wspomniał również o "merytorycznych rozmowach z przedstawicielami prezydenta USA" w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, podkreślając, że były one konstruktywne, ale niełatwe. - Amerykańscy przedstawiciele znają podstawowe założenia ukraińskiego stanowiska negocjacyjnego - oświadczył prezydent Zełenski w oświadczeniu wideo.

Prezydent Ukrainy poinformował w sobotę, że przeprowadził rozmowę telefoniczną ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem i zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Ukraiński przywódca dodał, że oczekuje szczegółowych informacji na temat wszystkich kwestii, które były omawiane podczas niedawnych rozmów amerykańsko-rosyjskich w Moskwie.

Podczas rozmów na Florydzie tydzień temu stronę amerykańską reprezentowali specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner, zaś stronę ukraińską Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generał Andrij Hnatow. - Niektóre kwestie można omówić tylko osobiście: Umierow i Hnatow będą mi zgłaszać tematy, a ja będę rozmawiał z przywódcami Europy - mamy zaplanowane spotkania w Londynie, a także w Brukseli - poinformował Zełenski. Jednocześnie wyraził podziękowanie Witkoffowi i Kushnerowi za - jak się wyraził - gotowość prowadzenia negocjacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: FC/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

WłochyGiorgia MeloniWołodymyr ZełenskiWielka BrytaniaKeir StarmerEmmanuel MacronFrancjaFriedrich MerzNiemcyUSADonald TrumpSteve WitkoffJared Kushner
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica